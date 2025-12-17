M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o c h i a r a m e n t e m o l t o s o d d i s f a t t o , m a i l p r i m o p e n s i e r o v a a l l e d u e d o n n e u c c i s e e a l l e a l t r e v i t t i m e d e l l a s t r a d a p e r c h é t u t t i d o b b i a m o f a r e d i p i ù p e r e v i t a r n e a l t r e " . E ' i l p r i m o c o m m e n t o d e l l ' a s s e s s o r e d e l C o m u n e d i M i l a n o M a r c o G r a n e l l i d o p o c h e i l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o A l b e r t o C a r b o n i l o h a a s s o l t o ( m o t i v a z i o n i t r a 3 0 g i o r n i ) , i n s i e m e a t r e d i r i g e n t i d i P a l a z z o M a r i n o , d a l l e a c c u s e d i o m i c i d i o s t r a d a l e i n c o n c o r s o p e r p r e s u n t e i r r e g o l a r i t à n e l l a p r o g e t t a z i o n e e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e p i s t e c i c l a b i l i d o v e s o n o a v v e n u t i d u e i n c i d e n t i m o r t a l i . " S o n o s o d d i s f a t t o p e r c h é l a s e n t e n z a e v i d e n z i a c h e a b b i a m o r i s p e t t a t o i l c o d i c e d e l l a s t r a d a , m a l o s f o r z o c h e d o b b i a m o f a r e è m i g l i o r a r e e i n n o v a r e l e c i t t à a t t r a v e r s o u n a m o b i l i t à c h e n o n s e p a r a e c h e t u t e l a l e p e r s o n e p i ù d e b o l i i n s t r a d a " a g g i u n g e . L e a s s o l u z i o n i r i g u a r d a n o l e m o r t i d e l l e c i c l i s t e V e r o n i c a D ' I n c à , 3 8 a n n i , c h e s t a v a p e d a l a n d o s u u n a c i c l a b i l e ( p r i v a d i c o r d o l i d i p r o t e z i o n e ) i n v i a l e B r i a n z a , q u a n d o è s t a t a i n v e s t i t a d a u n c a m i o n e C r i s t i n a S c o z i a i n v e s t i t a m e n t r e s t a v a s v o l t a n d o s u c o r s o d i P o r t a V i t t o r i a ; d u e e p i s o d i a v v e n u t i n e l 2 0 2 3 q u a n d o G r a n e l l i e r a a s s e s s o r e a l l a M o b i l i t à . " S i è t r a t t a t o d i d u e i n c i d e n t i c o n a n g o l o c i e c o , a b b i a m o u n a t e c n o l o g i a p e r e v i t a r e q u e s t o e d o b b i a m o u s a r l a " . I l p e n s i e r o d i G r a n e l l i v a a n c h e " a t u t t i i d i r i g e n t i e p r o g e t t i s t i c h e c o l l a b o r a n o " p e r l a m o b i l i t à . " A b b i a m o u n a c l a s s e d i p r o f e s s i o n i s t a c h e d e v o n o c o n t i n u a r e a f a r e i l l o r o l a v o r o a l m a s s i m o e a l m e g l i o " . E a c h i g l i c h i e d e s e s i è s e n t i t o p e r s e g u i t a t o , r e p l i c a : " N o . H o s e m p r e a v u t o f i d u c i a n e l l e g i u s t i z i a e q u e s t a s e n t e n z a d i c e c h e c i s o n o p e r s o n e c a p a c i d i f a r e b e n e i l p r o p r i o l a v o r o . N o n m i h a f a t t o p i a c e r e q u e s t a e s p e r i e n z a , m a l a f i d u c i a r i p o s t a n e l l a g i u s t i z i a è s t a t a r i p a g a t a " .