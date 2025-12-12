M i l a n o , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E ' s u l r i c o r s o a l l a A u x i l i u m C a r e , l a c o o p e r a t i v a c o i n v o l t a n e l c a o s e s p l o s o a l l ' i n t e r n o d e l S a n R a f f a e l e d i M i l a n o t r a i l 6 e i l 7 d i c e m b r e , c h e s i c o n c e n t r a l ' a t t e n z i o n e d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o c h e h a a p e r t o u n f a s c i c o l o c o n o s c i t i v o p e r f a r e l u c e s u l c o n t r a t t o s t i p u l a t o s o l o d i r e c e n t e q u a n d o l a s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a h a d o v u t o f a r f r o n t e a l l a m a n c a n z a d i p e r s o n a l e . L ' I s p e t t o r a t o d e l L a v o r o c h e h a e f f e t t u a t o l e p r o p r i e v e r i f i c h e a v r e b b e i n f o r m a t o l a P r o c u r a d i p o s s i b i l i i n a d e m p i e n z e c o n t r a t t u a l i , m e n t r e n o n c i s o n o q u e r e l e d i p a r t e s u p o s s i b i l i l e s i o n i c a u s a t i a p a z i e n t i c h e s a r e b b e r o s t a t i v i t t i m e d i e r r o r i n e l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i f a r m a c i . A l p u b b l i c o m i n i s t e r o P a o l o F i l i p p i n i - c h e f a p a r t e d e l s e s t o D i p a r t i m e n t o c h e s i o c c u p a d i T u t e l a d e l l a s a l u t e , d e l l ' a m b i e n t e e d e l l a v o r o - s p e t t e r à a n c h e v e r i f i c a r e s e n e l f i n e s e t t i m a n a d i S a n t ' A m b r o g i o p o s s a e s s e r e v e r i f i c a t a u n ' i n t e r r u z i o n e d i p u b b l i c o s e r v i z i o p e r i p r e s u n t i d i s a g i i n u n r e p a r t o . A l m o m e n t o i l f a s c i c o l o a p e r t o è u n m o d e l l o 4 5 , c i o è s e n z a t i t o l o d i r e a t o o i n d a g a t i . L a s i n d a c a l i s t a c h e h a d a t o i l v i a a l l ' i n d a g i n e è g i à s t a t a s e n t i t a d a l l a S q u a d r a m o b i l e , m e n t r e a l t r i t e s t i m o n i p o t r e b b e r o e s s e r e p r e s t o a s c o l t a t i .