R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i i l p r e s i d e n t e L a R u s s a d i s p e n s a p e r l e d i s a g g e z z a . E t a n t o p e r t e n e r e b a s s i i t o n i , c i t a A l m i r a n t e e l a p e n a d i m o r t e . I l f a t t o c h e l o f a c c i a u n ’ a l t i s s i m a c a r i c a d e l l o S t a t o d à i b r i v i d i . D i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a l ’ i n a d e g u a t e z z a d i L a R u s s a p e r u n r u o l o d e l i c a t o c h e r i c h i e d e e q u i l i b r i o , s e n s o d e l l a m i s u r a e m o d e r a z i o n e " . L o a f f e r m a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a .