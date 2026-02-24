R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ V o g l i o r i b a d i r e l a m a s s i m a f i d u c i a n e l l e f o r z e d i p o l i z i a . H o s e n t i t o l e p a r o l e d i P i s a n i , s i a m o a l f i a n c o d i c h i q u o t i d i a n a m e n t e g a r a n t i s c e l a s i c u r e z z a . C i s a r e m m o a s p e t t a t i d e l l e s c u s e d a c h i h a c o s t r u i t o i n q u e i g i o r n i u n a p o l e m i c a p o l i t i c a g r a v i s s i m a ” . C o s ì l a c a p o g r u p p o P d C h i a r a B r a g a , o s p i t e a S t a r t s u S k y T G 2 4 . I n m e r i t o a l d e c r e t o s i c u r e z z a “ q u e l l o c h e n o n v a b e n e d i q u e s t a n o r m a è c h e è s t a t a a p p r o v a t a t r e s e t t i m a n e f a m a n o n è a n c o r a s t a t a p u b b l i c a t a . N o n p r e v e d e u n o s c u d o p e n a l e m a u n a c o r s i a p r e f e r e n z i a l e c o n l ' i s c r i z i o n e i n u n r e g i s t r o p a r a l l e l o e s e e n t r o 3 0 g i o r n i n o n m a t u r a n o l e c o n d i z i o n i s i v i e n e p r o s c i o l t i ” , h a p r o s e g u i t o B r a g a . “ S i r i s c h i a d i c r e a r e u n o s p a z i o n o n d i g a r a n z i a p e r i c i t t a d i n i e g l i a g e n t i d i p o l i z i a m a d i c r e a r e u n o s p a z i o d i i m p u n i t à c h e n o n è g a r a n z i a p e r t u t t i . A l g o v e r n o d i c i a m o f e r m a t e v i , s t r a l c i a t e q u e l l a n o r m a e p a r l i a m o n e i n P a r l a m e n t o . N o i e p r o p o s t e l e f a r e m o m a a p a t t o d i a v e r e u n t e s t o . P e r o r a c ’ è s o l o p r o p a g a n d a ” , h a c o n c l u s o .