R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a M e l o n i t o r n a a d i r e c h e i c e n t r i i n A l b a n i a f u n z i o n e r a n n o . S t e s s o d i s c o r s o d i u n a n n o f a . N e l f r a t t e m p o c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i e u r o b u t t a t i v i a . C i s o n o 5 0 0 c a r a b i n i e r i e p o l i z i o t t i c h e s t a n n o i n A l b a n i a a g i o c a r e a b u r r a c o : r i p o r t i a m o l i i n P a t r i a , m e t t i a m o l i n e l l e s t a z i o n i e t r a s f o r m i a m o i l c e n t r o i n u n c a r c e r e p e r d e t e n u t i a l b a n e s i . O g n i g i o r n o i n p i ù d i q u e s t o s c a r i c a b a r i l e i s t i t u z i o n a l e è u n o s p r e c o d i s o l d i p u b b l i c i i m m o r a l e e i n g i u s t i f i c a b i l e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l .