R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i n d a c o d i B o l o g n a M a t t e o L e p o r e h a p o s t o c o n g r a n d e c o r r e t t e z z a u n t e m a e s s e n z i a l e . Q u e l l o d i c o n f r o n t a r s i c o n c r e t a m e n t e c o n i l g o v e r n o e i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s u i t e m i d e l l a s i c u r e z z a u r b a n a . I n q u e s t o q u a d r o c r e d o c h e l a s u a v a l u t a z i o n e s u l f a l l i m e n t o d e l l ' e s p e r i e n z a d e i C p r n e l n o s t r o P a e s e s i a a s s o l u t a m e n t e c o n d i v i s i b i l e . B i s o g n e r e b b e i n f a t t i d i s c u t e r e d i c o m e r e n d e r e i r i m p a t r i e f f e t t i v i e v e l o c i e o g g i l ' e s p e r i e n z a d e i C p r s i r i v e l a f a l l i m e n t a r e p r o p r i o s u q u e s t i t e r r e n i e a n c h e s u q u e l l o d e l r i s p e t t o d e i p i ù e l e m e n t a r i d i r i t t i u m a n i " . C o s ì P i e r f r a n c e s c o M a j o r i n o , r e s p o n s a b i l e I m m i g r a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .