R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i h a d e t t o c h e s e a b b i a m o ' p e r s o d u e a n n i ' i n A l b a n i a n o n è p e r c o l p a s u a e c h e i c e n t r i p e r i m i g r a n t i ' f u n z i o n e r a n n o ' c o n n u o v i p a t t i i n E u r o p a . I n r e a l t à s e c e r c a i l r e s p o n s a b i l e p e r i d u e a n n i p e r s i s u l l ' i m m i g r a z i o n e d o v r e b b e g u a r d a r s i a l l o s p e c c h i o e r i s p o n d e r e a q u e s t e s e m p l i c i d o m a n d e : P e r c h é a b b i a m o b u t t a t o i n A l b a n i a q u a s i 1 m i l i a r d o d i e u r o e t e n i a m o b l o c c a t e l ì l e n o s t r e f o r z e d e l l ' o r d i n e p e r c e n t r i v u o t i s e n o n p o t e v a n o f u n z i o n a r e ? C h e f i n e h a f a t t o i l ' b l o c c o n a v a l e s u b i t o ' p r o m e s s o a g l i e l e t t o r i ? " . L o s c r i v e s u X i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e G i u s e p p e C o n t e . " N o n e r a m e g l i o l a v o r a r e d a s u b i t o a l l a r e d i s t r i b u z i o n e e u r o p e a c o m e a b b i a m o f a t t o n o i a n z i c h é i n c a p o n i r s i c o n p r o g e t t i f a l l i m e n t a r i c o n i l r i s u l t a t o c h e i n q u e s t i t r e a n n i d i g o v e r n o s o n o s b a r c a t i i n I t a l i a o l t r e 3 0 0 m i l a m i g r a n t i , l a m e d i a p e g g i o r e r i s p e t t o a i g o v e r n i p r e c e d e n t i ? U n a p r o p o s t a d i b u o n s e n s o : r e c u p e r i a m o s o l d i e a g e n t i i n A l b a n i a p e r m e t t e r l i n e l l e n o s t r e c i t t à , i n c u i m a n c a n o m i g l i a i a d i p o l i z i o t t i e c a r a b i n i e r i e a u m e n t a n o f u r t i e s c i p p i . N o n p e r d i a m o a l t r o t e m p o " , c o n c l u d e .