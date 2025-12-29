R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o n l a s e n t e n z a n u m e r o 2 0 5 d e p o s i t a t a o g g i , l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e h a d i c h i a r a t o n o n f o n d a t e l e q u e s t i o n i d i l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e d e l l e n o r m e d e l d e c r e t o l e g g e n . 1 4 5 d e l 2 0 2 4 , c o n v e r t i t o , c o n m o d i f i c a z i o n i , n e l l a l e g g e n . 1 8 7 d e l 2 0 2 4 , c h e h a n n o s p o s t a t o l a c o m p e t e n z a a d e c i d e r e s u l l a c o n v a l i d a d e l t r a t t e n i m e n t o d e l l o s t r a n i e r o r i c h i e d e n t e p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d a l l e s e z i o n i d e i t r i b u n a l i d i s t r e t t u a l i s p e c i a l i z z a t e i n m a t e r i a d i i m m i g r a z i o n e , p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e l i b e r a c i r c o l a z i o n e d e i c i t t a d i n i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a a l l a C o r t e d ’ A p p e l l o c o m p e t e n t e p e r i p r o c e d i m e n t i i n m a t e r i a d i m a n d a t o d ’ a r r e s t o e u r o p e o n e l c u i d i s t r e t t o h a s e d e i l q u e s t o r e c h e h a a d o t t a t o i l p r o v v e d i m e n t o o g g e t t o d i c o n v a l i d a , l a q u a l e g i u d i c a i n c o m p o s i z i o n e m o n o c r a t i c a . L e q u e s t i o n i - s p i e g a u n a n o t a d e l l a C o n s u l t a - e r a n o s t a t e s o l l e v a t e , i n r i f e r i m e n t o a g l i a r t i c o l o 7 7 , s e c o n d o c o m m a , 2 5 , 3 e 1 0 2 , s e c o n d o c o m m a , C o s t i t u z i o n e , d a l l a C o r t e d ’ A p p e l l o d i L e c c e , i n c o m p o s i z i o n e m o n o c r a t i c a , c o n o t t o o r d i n a n z e d i c o n t e n u t o p r e s s o c h é i d e n t i c o . L a C o n s u l t a h a , a n z i t u t t o , e s c l u s o l a v i o l a z i o n e d e l l ’ a r t i c o l o 7 7 , s e c o n d o c o m m a , C o s t i t u z i o n e , o s s e r v a n d o c h e l ’ o m o g e n e i t à t r a l e d i s p o s i z i o n i i n t r o d o t t e i n s e d e d i c o n v e r s i o n e i n l e g g e , o g g e t t o d i c e n s u r a , e q u e l l e d e l d e c r e t o - l e g g e o r i g i n a r i o v a i n d i v i d u a t a n e l l a m a t e r i a d e l l a g e s t i o n e d e i f l u s s i m i g r a t o r i e d e l l a p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . L e n o r m e c e n s u r a t e r e g o l a n o s u l v e r s a n t e p r o c e s s u a l e u n i s t i t u t o , q u a l è i l t r a t t e n i m e n t o d e l l e p e r s o n e r i c h i e d e n t i l a p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , l a c u i d i s c i p l i n a c o s t i t u i s c e u n o d e i c o n t e n u t i p i ù r i l e v a n t i d e l d e c r e t o l e g g e n . 1 4 5 d e l 2 0 2 4 . L a C o r t e h a , p o i , r i t e n u t o i n s u s s i s t e n t e l a v i o l a z i o n e d e l l ’ a r t i c o l o 2 5 C o s t i t u z i o n e , a r g o m e n t a n d o c h e l a m o d i f i c a d e l l a c o m p e t e n z a c o n s t a d i c r i t e r i d i d e t e r m i n a z i o n e r a t i o n e m a t e r i a e e r a t i o n e l o c i p r e d e t e r m i n a t i e d a s t r a t t i e , p e r a l t r o , o p e r a n t i p r o f u t u r o . N o n f o n d a t e - s p i e g a a n c o r a l a C o n s u l t a - s o n o s t a t e r i t e n u t e a n c h e l e c e n s u r e r e l a t i v e a l c o n t r a s t o c o n l ’ a r t i c o l o 3 C o s t i t u z i o n e . s o t t o i l p r o f i l o d e l l a i r r a g i o n e v o l e z z a e c o n l ’ a r t i c o l o 1 0 2 C o s t i t u z i o n e . L a C o r t e h a , a n z i t u t t o , o s s e r v a t o c h e l a n o v e l l a c e n s u r a t a i n t e g r a u n c r i t e r i o d i a t t r i b u z i o n e d e i p r o c e d i m e n t i i n q u e s t i o n e a i g i u d i c i d e l l a C o r t e d ’ A p p e l l o ( t e r r i t o r i a l m e n t e c o m p e t e n t e i n b a s e a l l a n u o v a d i s c i p l i n a ) a d d e t t i a l l a t r a t t a z i o n e d e l p r o c e d i m e n t o d i e s e c u z i o n e d e l m a n d a t o d ’ a r r e s t o e u r o p e o , g i u d i c i c h e s o n o , d i n o r m a , q u e l l i a s s e g n a t i a l s e t t o r e p e n a l e . L e n u o v e r e g o l e r i s u l t a n o s u f f i c i e n t e m e n t e p r e c i s e e i n t e l l i g i b i l i , i n q u a n t o c o m p r e n d o n o s i a i p a r a m e t r i d i i n d i v i d u a z i o n e d e l g i u d i c e r a t i o n e m a t e r i a e e r a t i o n e l o c i , s i a u n c r i t e r i o d i a s s e g n a z i o n e i n t e r n a d e l l e c o n t r o v e r s i e . N e c o n s e g u e , h a c o n c l u s o l a C o r t e , c h e l e i n c e r t e z z e s i n o r a r e g i s t r a t e s i n e l l a a p p l i c a z i o n e d i t a l i r e g o l e d e v o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e a l l a s t r e g u a d i m e r i i n c o n v e n i e n t i d i f a t t o . L a C o n s u l t a n o n h a r i t e n u t o f o n d a t a n e p p u r e l a c e n s u r a c o n c u i e r a s t a t a d e n u n c i a t a l a i r r a g i o n e v o l e z z a d e l l a s o t t r a z i o n e d i u n a d e l l e m a t e r i e d e l l a p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e a l g i u d i c e a p p o s i t a m e n t e i s t i t u i t o e s p e c i a l i z z a t o n e l l a t r a t t a z i o n e d e l l e c o r r e l a t e c o n t r o v e r s i e , p e r a f f i d a r l a a d u n g i u d i c e n o n s p e c i a l i z z a t o , n é t e n u t o a s p e c i a l i z z a r s i . H a o s s e r v a t o l a C o r t e c h e l e c o n t r o v e r s i e i n q u e s t i o n e s o n o s t a t e a t t r i b u i t e a g i u d i c i c h e , i n q u a n t o a s s e g n a t a r i d e i p r o c e d i m e n t i d i e s e c u z i o n e d e l M a e e d i e s t r a d i z i o n e , s o n o m u n i t i d i u n a s p e c i a l i z z a z i o n e d i v e r s a , m a c o m u n q u e a d u s i a t r a t t a r e p r o c e d i m e n t i c h e c o i n v o l g o n o l a l i b e r t à p e r s o n a l e d e g l i s t r a n i e r i e c h e d e v o n o e s s e r e d e c i s i e n t r o t e r m i n i s t r i n g e n t i . D ’ a l t r o n d e , h a r i m a r c a t o l a C o r t e r i c h i a m a n d o i s u o i p r e c e d e n t i i n m a t e r i a , i l t r a t t e n i m e n t o d e l l a p e r s o n a s t r a n i e r a , p u r n o n p e r s e g u e n d o f i n a l i t à p u n i t i v e , c o n d i v i d e c o n l a d e t e n z i o n e l ’ e f f e t t o p r a t i c o d e l l a r e s t r i z i o n e d e l l a p e r s o n a . D a u l t i m o , l a C o n s u l t a h a p r e c i s a t o c h e i l p r o c e d i m e n t o p e r l a c o n v a l i d a d e l t r a t t e n i m e n t o d e l r i c h i e d e n t e l a p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n o n h a p o r t a t a i n c i d e n t a l e r i s p e t t o a q u e l l o a v e n t e a d o g g e t t o i l r i c o n o s c i m e n t o d e l d i r i t t o a l l a p r o t e z i o n e , s p e t t a n t e a l l e s e z i o n i s p e c i a l i z z a t e d e i t r i b u n a l i , s i c c h è l o s p o s t a m e n t o d i c o m p e t e n z a i n s c r u t i n i o n o n i n c i d e , c o m e s o s t e n u t o d a i r i m e t t e n t i , “ s u l c a r a t t e r e u n i t a r i o e i n s c i n d i b i l e d e l l e q u e s t i o n i a t t i n e n t i a l d i r i t t o d i a s i l o ” . I n d e f i n i t i v a , s e c o n d o l a C o r t e , d e t t o s p o s t a m e n t o d i c o m p e t e n z a è o r i g i n a t o d a u n a r i v a l u t a z i o n e d e l l a s c e l t a l e g i s l a t i v a d i a f f i d a r e i l p r o c e d i m e n t o d i c o n v a l i d a d e l t r a t t e n i m e n t o e q u e l l o c o n c e r n e n t e l a d o m a n d a d i p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e a d u n u n i c o u f f i c i o g i u d i z i a r i o , s c e l t a c o n n o t a t a d a a m p i a d i s c r e z i o n a l i t à , t r a t t a n d o s i d i m a t e r i a p r o c e s s u a l e , e c h e , n o n s c o n f i n a n d o n e l l a i r r a g i o n e v o l e z z a m a n i f e s t a , e s u l a d a l s i n d a c a t o d i l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e . C i ò n o n e s c l u d e , t u t t a v i a , h a p r e c i s a t o l a s e n t e n z a , c h e l o s t e s s o l e g i s l a t o r e d e b b a v e r i f i c a r e , n e l t e m p o , l a t e n u t a d e l n u o v o a s s e t t o d i c o m p e t e n z e e o p e r a r e i n t e r v e n t i c o r r e t t i v i n e l c a s o i n c u i e s s o s i r i v e l i f o r i e r o d i d i f f i c o l t à a p p l i c a t i v e .