R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M e t r o I t a l i a - p a r t n e r d ’ e c c e l l e n z a p e r i l m o n d o H o r e c a e d a s e m p r e a s u p p o r t o d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a r i s t o r a z i o n e i t a l i a n a – h a f e s t e g g i a t o i l 3 5 ° a n n i v e r s a r i o d e l p u n t o v e n d i t a d i C a s t e l M a g g i o r e ( B o l o g n a ) , d a o l t r e t r e d e c e n n i a l s e r v i z i o d e i p r o f e s s i o n i s t i H o r e c a i n u n o d e i t e r r i t o r i s i m b o l o d e l l ’ e n o g a s t r o n o m i a i t a l i a n a . P r i m o p r e s i d i o M e t r o a p e r t o i n E m i l i a - R o m a g n a , i l p u n t o v e n d i t a o g g i r a p p r e s e n t a u n r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c o p e r i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a r i s t o r a z i o n e l o c a l e , g r a z i e a s e r v i z i s t u d i a t i p e r s u p p o r t a r e l a c o m p e t i t i v i t à e l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l s e t t o r e . " Q u e s t o a n n i v e r s a r i o r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e e u n a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à : c o n t i n u a r e a e s s e r e i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a r i s t o r a z i o n e b o l o g n e s e e d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a , v a l o r i z z a n d o l e e c c e l l e n z e l o c a l i e s o s t e n e n d o l a c r e s c i t a d e l t e r r i t o r i o . L a f o r z a d e l n o s t r o s t o r e s o n o l e p e r s o n e , i c l i e n t i , i c o l l a b o r a t o r i e i p r o d u t t o r i l o c a l i c h e , d a 3 5 a n n i , l a v o r a n o i n s i e m e p e r o f f r i r e u n s e r v i z i o i n n o v a t i v o e d i q u a l i t à , i n s i e m e a l m e g l i o d e l l ’ e n o g a s t r o n o m i a d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a " , c o m m e n t a F i l i p p o A l b e r i g h i , T e r r i t o r y M a n a g e r d i M e t r o B o l o g n a . T r a i s e r v i z i o f f e r t i d a l p u n t o v e n d i t a s p i c c a l a M e t r o A c a d e m y , i l c e n t r o d i f o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o a d i s p o s i z i o n e d e i C l i e n t i p r e s s o i l p u n t o v e n d i t a . U n l u o g o c h e , g r a z i e a l l a p r e s e n z a d i u n o C h e f p r o f e s s i o n i s t a e c o l l a b o r a z i o n i c o n p a r t n e r a c c r e d i t a t i , s u p p o r t a i C l i e n t i n e l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l e l o r o c o m p e t e n z e p e r s t a r e a l p a s s o c o n i t r e n d e g e s t i r e a l m e g l i o l e l o r o c u c i n e . I m p o r t a n t e è a n c h e i l r u o l o c h e M e t r o B o l o g n a g i o c a p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e e n o g a s t r o n o m i c h e d e l t e r r i t o r i o : d e i c i r c a 7 0 0 0 p r o d o t t i l o c a l i i n a s s o r t i m e n t o d i M e t r o , 4 7 0 p r o v e n g o n o d a l t e r r i t o r i o d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n 6 5 a z i e n d e e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e l o c a l i . " N e l l o n t a n o g e n n a i o d e l 1 9 9 1 , p r i m a d e l l ’ a p e r t u r a , n o i a p p e n a a s s u n t i , g i o v a n i e p i e n i d i s p e r a n z e , a v a n z a v a m o n e l f a n g o e n e l l a n e v e p e r r a g g i u n g e r e l a s e d e d e g l i u f f i c i c h e s o r g e v a a i l a t i d e g l i s c a v i p e r l a c o s t r u z i o n e d e l m a g a z z i n o . L ’ a t m o s f e r a e r a d i f e r v e n t e e f r e n e t i c a a t t i v i t à " , r i c o r d a n o i d i p e n d e n t i s t o r i c i . E a n c o r a : " I l g i o r n o d e l l ’ a p e r t u r a m e z z o m e t r o d i n e v e , t e m p e r a t u r a s o t t o l o z e r o , t a n t a a f f l u e n z a d i c l i e n t i : u n ’ e m o z i o n e i n d i m e n t i c a b i l e " t e s t i m o n i a n z e c h e r a c c o n t a n o l a p a s s i o n e e l o s p i r i t o d i s q u a d r a c h e h a n n o a c c o m p a g n a t o l a s t o r i a d i M e t r o B o l o g n a .