T o k y o , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , a c c o m p a g n a t a d a l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a , è s t a t a r i c e v u t a d a l l ’ o m o l o g a g i a p p o n e s e S a n a e T a k a i c h i a l K a n t e i , s e d e u f f i c i a l e d e l p r i m o m i n i s t r o n i p p o n i c o , a T o k y o . “ T o r n o q u i l a t e r z a v o l t a , s o n o i l p r i m o l e a d e r e u r o p e o c h e v i e n e q u i d a q u a n d o l e i s i è i n s e d i a t a e a p p r o f i t t i a m o p e r e l e v a r e a n c o r a u n a v o l t a l e n o s t r e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i a l i v e l l o d i p a r t e n a r i a t o s t r a t e g i c o s p e c i a l e . C r e d i a m o m o l t o i n q u e s t a a l l e a n z a , i n q u e s t a a m i c i z i a ” c h e c a d e “ n e l 1 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l e n o s t r e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i e c h e r a c c o n t a q u a n t o ” q u e s t e r e l a z i o n i “ s i a n o s t a t e p r o f o n d e e c o n t i n u a t i v e ” , h a d e t t o M e l o n i p r i m a d e l l ’ i n i z i o d e l b i l a t e r a l e . “ I t a l i a e G i a p p o n e c o n d i v i d o n o l a s t e s s a i m p o s t a z i o n e d i f o n d o s u a l c u n e g r a n d i s f i d e : d a l g o v e r n o d e l l ' i m m i g r a z i o n e a l l ' I a ” a l “ r a p p o r t o c o n a l c u n i c o n t i n e n t i s t r a t e g i c i c o m e l ' A f r i c a ” , h a p r o s e g u i t o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p a r l a n d o d i u n a “ c o o p e r a z i o n e a 3 6 0 g r a d i s t r a o r d i n a r i a ” . Q u e l l a t r a I t a l i a e G i a p p o n e , h a e v i d e n z i a t o M e l o n i p r i m a d e l b i l a t e r a l e , è u n a “ c o o p e r a z i o n e r e a l e . D e l r e s t o l a p a r o l a ‘ c o o p e r a z i o n e ’ n e l l a n o s t r a l i n g u a a r r i v a d a l l a t i n o , ‘ l a v o r a r e c o n ’ . N e l l a c o o p e r a z i o n e n o n c ' è m a i u n s o g g e t t o a t t i v o e u n s o g g e t t o p a s s i v o . C ' è s e m p r e q u a l c o s a c h e n a s c e d a u n l a v o r o c o m u n e . E s a t t a m e n t e q u e l l o c h e f a n n o I t a l i a e G i a p p o n e . È q u e l l o c h e f a c c i a m o a d e s e m p i o c o n i l G c a p , c h e n o n è s o l a m e n t e u n p r o g e t t o d i r a f f o r z a m e n t o d e l l a d i f e s a , m a è a n c h e u n p r o g e t t o d i r a f f o r z a m e n t o i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c o ” , h a r i m a r c a t o M e l o n i . E r i v o l g e n d o s i a T a k a i c h i h a a g g i u n t o d i e s s e r e “ e s t r e m a m e n t e f i e r a d i e s s e r e q u i , e s t r e m a m e n t e f i e r a d i a v e r e l ' o p p o r t u n i t à d i c o n o s c e r l a m e g l i o a n c h e p e r s o n a l m e n t e , p e r c h é s o n o c o n v i n t a c h e d a q u e s t a b e l l a c o o p e r a z i o n e p o s s a n a s c e r e a n c h e u n a b e l l a a m i c i z i a ” , h a c o n c l u s o M e l o n i , i n v i t a n d o l a p r e m i e r g i a p p o n e s e i n I t a l i a . " C o n S a n a e c i c o n o s c i a m o d a p o c o , m a p e r n o i s i è i m m e d i a t a m e n t e i n s t a u r a t o u n r a p p o r t o b a s a t o s u u n a s i n t o n i a p a r t i c o l a r e e c r e d o c h e q u e s t o r a p p o r t o s i a v e l o c e m e n t e c a n d i d a t o a d i v e n t a r e u n a s o l i d a a m i c i z i a a n c h e p e r s o n a l e , c h i a r a m e n t e s e m p r e n e l r e c i p r o c o i n t e r e s s e t r a l e n o s t r e n a z i o n i " , h a d e t t o a n c o r a M e l o n i , s o t t o l i n e a n d o : c o n T a k a i c h i " c o n d i v i d i a m o a n c h e i l f a t t o d i e s s e r e l e p r i m e d u e d o n n e a g u i d a r e i n o s t r i p o p o l i , e q u e s t o p e r n o i r a p p r e s e n t a u n g r a n d e o n o r e , m a s o p r a t t u t t o u n a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à . R e s p o n s a b i l i t à c h e i o p e n s o p o s s i a m o o n o r a r e f a c e n d o l e v a s u q u e l l ’ a p p r o c c i o c h e n e l l a c u l t u r a g i a p p o n e s e s i r i a s s u m e i n u n a p a r o l a c h e c o n s i d e r o m o l t o a f f a s c i n a n t e : ' g a n b a r u ' " . " ' G a n b a r u ' - h a p r o s e g u i t o M e l o n i - n o n v u o l d i r e s o l a m e n t e f a r e d e l p r o p r i o m e g l i o , s i g n i f i c a f a r e p i ù d e l p r o p r i o m e g l i o , a m b i r e a s u p e r a r e s e m p r e i l i m i t i , n o n a c c o n t e n t a r s i m a i d i d o v e s i è a r r i v a t i . È i l g i u s t o s p i r i t o p e r f a r e i l b e n e d e i n o s t r i p o p o l i , d e l l e n o s t r e n a z i o n i , c h e s o n o g r a n d i n a z i o n i , e r e d i d i g r a n d i s t o r i e e c h e d i g r a n d i s t o r i e p o s s o n o d i n u o v o e s s e r e p r o t a g o n i s t e " . " Q u e s t a è a n c h e u n ’ o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u l l e t a n t e c r i s i a p e r t e a l i v e l l o g l o b a l e , s u l l e t a n t e q u e s t i o n i i n a g e n d a , p e r c o n f e r m a r e i l n o s t r o i m p e g n o c o m u n e p e r a r r i v a r e a u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a i n U c r a i n a , p e r c o n s o l i d a r e i l p r o c e s s o d i p a c e i n M e d i o O r i e n t e , p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a e l a s t a b i l i t à d e l l ’ I n d o - P a c i f i c o " , h a d e t t o a n c o r a l a p r e m i e r . " I t a l i a e G i a p p o n e - h a p r o s e g u i t o - c o n d i v i d o n o a n c h e l a s t e s s a p r o i e z i o n e v e r s o l ’ A f r i c a . D i c e v a m o d i d u e i n i z i a t i v e m o l t o s i m i l i : i l P i a n o M a t t e i p e r l ’ A f r i c a s u l l a t o i t a l i a n o e i l T i c a d s u l l a t o g i a p p o n e s e . Q u e s t o d i m o s t r a u n a c a p a c i t à s t r a t e g i c a c h e I t a l i a e G i a p p o n e h a n n o s e m p r e c o n d i v i s o e p e n s o c h e i n s i e m e p o s s i a m o r a f f o r z a r e r e c i p r o c a m e n t e u n m o d e l l o d i c o o p e r a z i o n e v a n t a g g i o s o p e r t u t t i " . M e l o n i e T a k a i c h i " h a n n o e s p r e s s o u n a f o r t e o p p o s i z i o n e a q u a l s i a s i t e n t a t i v o u n i l a t e r a l e d i m o d i f i c a r e l o s t a t u s q u o c o n l a f o r z a o m e d i a n t e c o e r c i z i o n e , r i b a d e n d o i l c a r a t t e r e u n i v e r s a l e e u n i t a r i o d e l l a C o n v e n z i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l D i r i t t o d e l M a r e ( U n c l o s ) , q u a d r o g i u r i d i c o d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t e l e a t t i v i t à n e g l i o c e a n i e n e i m a r i " , s i l e g g e i n o l t r e n e l l a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a f i r m a t a a T o k y o . L e d u e l e a d e r , i n o l t r e , “ h a n n o f e r m a m e n t e c o n d a n n a t o i p r o g r a m m i n u c l e a r i e m i s s i l i s t i c i b a l i s t i c i d e l l a C o r e a d e l N o r d e r i a f f e r m a t o l ’ i m p e g n o p e r l a c o m p l e t a d e n u c l e a r i z z a z i o n e d e l l a C o r e a d e l N o r d i n c o n f o r m i t à c o n l e p e r t i n e n t i r i s o l u z i o n i d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e " . ( A n t / A d n k r o n o s )