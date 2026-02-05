R o m a , 4 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d o n a z i o n e d e l l a C y T w o m b l y F o u n d a t i o n a l l a G a l l e r i a N a z i o n a l e e l a c r e a z i o n e d i u n a s a l a c h e r a c c o g l i e t r e d i c i o p e r e d e l l ’ a r t i s t a p e r m e t t o n o d i r i s c o p r i r e u n o d e i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ a r t e d e l s e c o n d o N o v e c e n t o , n o t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e m a p r o f o n d a m e n t e l e g a t o a l l ’ I t a l i a " . L o h a d i c h i a r a t o R e n a t a C r i s t i n a M a z z a n t i n i , d i r e t t r i c e d e l l a G a l l e r i a N a z i o n a l e d ’ A r t e M o d e r n a e C o n t e m p o r a n e a , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r a c c o l t a " C y T w o m b l y " , p r e s e n t a t a a l l a G n a m c a R o m a . M a z z a n t i n i h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p a r t n e r s h i p p u b b l i c o - p r i v a t o c h e h a r e s o p o s s i b i l e l a p u b b l i c a z i o n e d e l v o l u m e e d i t o d a E l e c t a e i l f i n a n z i a m e n t o d i u n p r o g e t t o p l u r i e n n a l e s u l r e s t a u r o d e l l e o p e r e s u c a r t a c o n t e m p o r a n e a . " Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a c o n s e n t e a l m u s e o d i e s s e r e p r o d u t t o r e d i c o n t e n u t i c u l t u r a l i – h a s p i e g a t o M a z z a n t i n i – . L a p u b b l i c a z i o n e r i p r o p o n e t e s t i s t o r i c i o r a m a i i n t r o v a b i l i e r a c c o n t a i l r u o l o c e n t r a l e d i T w o m b l y n e l l a c u l t u r a e n e l d i b a t t i t o a r t i s t i c o r o m a n o d e g l i a n n i C i n q u a n t a e S e s s a n t a " . L a d i r e t t r i c e h a e v i d e n z i a t o c o m e , g r a z i e a l l a d o n a z i o n e e a l l i b r o , T w o m b l y e n t r i o g g i " t r i o n f a l m e n t e n e l l a c o l l e z i o n e d e l l a G a l l e r i a N a z i o n a l e , c o n f e r m a n d o s i p r o t a g o n i s t a d e l l ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a i n I t a l i a e c o n s o l i d a n d o i l l e g a m e t r a l a c i t t à d i R o m a e l a p o e t i c a d e l l ’ a r t i s t a " .