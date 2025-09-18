M i l a n o , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ M i o p a d r e e r a u n a p e r s o n a b u o n a , g l i v o l e v a n o t u t t i b e n e , n o n e r a u n o c h e l i t i g a v a . C o n o s c e n d o l o , è r e m o t i s s i m a l a p o s s i b i l i t à c h e q u a l c u n o p o s s a a v e r g l i f a t t o d e l m a l e ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s è F i l i p p o R e b u z z i n i , f i g l i o d e l c r i t i c o f o t o g r a f i c o M a u r i z i o , m o r t o m e r c o l e d ì a M i l a n o i n c i r c o s t a n z e s o s p e t t e . A l l ’ i p o t e s i d e l l ’ o m i c i d i o , p e r ò , i l f i g l i o n o n v u o l e c r e d e r e . È s t a t o l u i a t r o v a r l o p r i v o d i s e n s i i e r i v e r s o l e 1 8 . 4 0 n e l l o s t u d i o d i v i a Z u r e t t i , i n c u i i l p a d r e h a t r a s c o r s o l u n g h e g i o r n a t e p e r o l t r e t r e n t ’ a n n i . E d è s o l o d e l l a c a r r i e r a d e l p a d r e c h e a l l ’ i n d o m a n i d e l l a m o r t e F i l i p p o R e b u z z i n i h a v o g l i a d i p a r l a r e . “ M i o p a d r e e r a u n c r i t i c o f o t o g r a f i c o , g i o r n a l i s t a , e d i t o r e e d i r e t t o r e r e s p o n s a b i l e d e l l a s u a r i v i s t a ‘ F O T O g r a p h i a ’ f o n d a t a n e l ‘ 9 4 . È s t a t o p e r a n n i d o c e n t e a l l ’ u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i B r e s c i a e h a r i c e v u t o n u m e r o s i r i c o n o s c i m e n t i . H a o p e r a t o c o n u n a g r a n d e e t i c a e p r o f e s s i o n a l i t à , s e m p r e p e r i l b e n e e p e r l ’ i n t e r e s s e c u l t u r a l e d e l l a f o t o g r a f i a . Q u e s t o è i l m o t i v o p e r c u i e r a u n a n i m e m e n t e a p p r e z z a t o e g r a n d e a m i c o d i t a n t i f o t o g r a f i i m p o r t a n t i ” , r a c c o n t a i l f i g l i o , m e n t r e c o n t i n u a a r i c e v e r e m e s s a g g i d i c o n d o g l i a n z e d a p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e . L a p a s s i o n e p e r l a s t o r i a d e l l a f o t o g r a f i a p r e d o m i n a v a n e l l a v i t a d e l 7 4 e n n e . “ N o n h o u n r i c o r d o d i m i o p a d r e c h e f a u n a v a c a n z a . N o n c ’ è s t a t o u n g i o r n o i n c u i n o n p a s s a s s e d a l l o s t u d i o a f a r e q u a l c o s a i n e r e n t e a l l a r i v i s t a o a u n ’ i d e a c h e a v e v a i n t e s t a . T u t t a l a s u a v i t a h a s e m p r e r u o t a t o i n t o r n o a l l a f o t o g r a f i a , c h e e r a l a s u a g r a n d e p a s s i o n e e s o s t a n z i a l m e n t e l ’ u n i c a c o s a c h e g l i i n t e r e s s a s s e . E r a d i f f i c i l e a v e r e u n a c o n v e r s a z i o n e c o n l u i s e n z a a r r i v a r e a p a r l a r e d i f o t o g r a f i a , m a l u i u t i l i z z a v a l a f o t o g r a f i a p e r p a r l a r e d i v i t a . U n a c o s a c h e d i c e v a s p e s s o e r a : ‘ L a f o t o g r a f i a n o n è u n a r i d o p u n t o d i a r r i v o m a u n o s p l e n d i d o p u n t o d i p a r t e n z a , p e r c u i s i p u ò a r r i v a r e a p a r l a r e d i t u t t o ’ . E d è q u e l l o c h e l u i h a f a t t o ” . N o n o s t a n t e g l i i m p e g n i p r o f e s s i o n a l i , “ a n c h e s e s t a v a s c r i v e n d o u n a r t i c o l o , s e i o g l i c h i e d e v o d i p r e n d e r e u n c a f f è , m i o p a d r e m o l l a v a l ì t u t t o e a r r i v a v a ” . P e r q u e s t o q u a n d o i e r i i l p a d r e n o n g l i h a r i s p o s t o , F i l i p p o s i è “ a l l a r m a t o ” e d è a n d a t o a c e r c a r l o n e l l o s t u d i o d i v i a Z u r e t t i , t r o v a n d o l o p r i v o d i s e n s i . I n u t i l i i t e n t a t i v i d i r i a n i m a z i o n e , i l 7 4 e n n e p o r t a t o d ’ u r g e n z a a l l ’ o s p e d a l e F a t e b e n e f r a t e l l i , è m o r t o p o c o d o p o . L e e c c h i m o s i s u l s u o c o l l o f a n n o i p o t i z z a r e c h e p o s s a e s s e r e s t a t o s t r a n g o l a t o . Q u a l u n q u e s i a l a c a u s a d i m o r t e , p e r i l f i g l i o u n a c o s a è c e r t a : “ P u r t r o p p o l a f o t o g r a f i a i t a l i a n a h a p e r s o u n g r a n d e p r o f e s s i o n i s t a e u n a g r a n d e p e r s o n a ” .