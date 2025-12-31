R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È c o m m o v e n t e e p o r t a t r i c e d i s p e r a n z a l ’ e s o r t a z i o n e d e l p r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a a ‘ s c e g l i e r e ’ i l n o s t r o f u t u r o , e a s e n t i r c i ‘ r e s p o n s a b i l i , c o m e l a g e n e r a z i o n e c h e 8 0 a n n i f a c o s t r u ì l ' I t a l i a m o d e r n a ’ . I n q u e s t e p a r o l e , n e l r i c h i a m o a g l i i m m e n s i s f o r z i d i u n P a e s e c h e s i r i a l z ò d a l l a b a r b a r i e , c o s t r u e n d o ‘ u n g r a n d e m o s a i c o ’ d i c o n v i v e n z a t r o v i a m o l o s p i r i t o d e l f u t u r o . G r a z i e P r e s i d e n t e p e r a v e r r i c o r d a t o , t r a l e t a n t e c o s e , i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e p e r a v e r f a t t e s u e l e p a r o l e c h e f u r o n o d i F r a n c e s c o , o r a d i P a p a L e o n e : d i s a r m i a m o l e p a r o l e ” . C o s ì l a c a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a L u a n a Z a n e l l a .