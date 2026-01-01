R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L a S u a v o c e c o n t r i b u i s c e a r i s v e g l i a r e l e c o s c i e n z e , c o m ’ è n e c e s s a r i o q u a n d o l a g u e r r a – m i n a c c i a t a o c o m b a t t u t a - t o r n a a e s s e r e u n a m a l e v o l a r e a l t à o a n c h e s o l o u n r i s c h i o p l a u s i b i l e p e r i l n o s t r o v i v e r e q u o t i d i a n o " . L o d i c e i l c a p o d e l l o S t a t o S e r g i o M a t t a r e l l a i n u n m e s s a g g i o a p a p a L e o n e p e r l a g i o r n a t a d e l l a p a c e . " I n t a l i c i r c o s t a n z e d e v o n o r i e c h e g g i a r e e a m m o n i r c i l e p a r o l e d i q u e l l ’ u m i l e e f o r t e p r e g h i e r a c h e s e s s a n t ’ a n n i o r s o n o S a n P a o l o V I r i v o l s e a l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , i m p l o r a n d o : « M a i p i ù l a g u e r r a » . A l l o r a l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e a f f r o n t a v a l a p e r i c o l o s a d i n a m i c a d i u n s i s t e m a d o m i n a t o d a d u e b l o c c h i p o l i t i c i e i d e o l o g i c i c o n t r a p p o s t i , s o t t o l ’ i n c o m b e n t e m i n a c c i a d e l l ’ a p o c a l i s s e n u c l e a r e - p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a - . O g g i l a d i m e n s i o n e d e l c o n f l i t t o s i a p r e a u n a p l u r a l i t à d i n u o v i a t t o r i , c o n d i z i o n a l a v i t a d i m i l i o n i d i u o m i n i e d o n n e i n m o l t e p l i c i m o d i , d a l l e f o r m e t r a d i z i o n a l i a q u e l l e p i ù s o f i s t i c a t e e s f u m a t e " . " C i ò a c c r e s c e l a c o m p l e s s i t à d e l d i a l o g o t r a p o p o l i e c i v i l t à , c o m e a l l o r o i n t e r n o . A l c o n t e m p o , q u e s t o c o n f r o n t o d i v e n t a v i e p p i ù n e c e s s a r i o : p e r s a n a r e d i s u g u a g l i a n z e , e c o n o m i c h e e s o c i a l i , l e s i v e d e l l a d i g n i t à s t e s s a d e l l e c o m u n i t à n e l l e q u a l i v i v i a m o ; p e r c o n t r a s t a r e g l i e f f e t t i s e m p r e p i ù d e v a s t a n t i d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o ; p e r g o v e r n a r e l ’ i m p a t t o d e l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i , p o n e n d o l e a l s e r v i z i o d e l b e n e e i n d i r i z z a n d o l e v e r s o o b i e t t i v i d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e d e q u o " , d i c e a n c o r a M a t t a r e l l a . ( A d n k r o n o s ) - " R i c h i a m a r e l a p e r d u r a n t e a t t u a l i t à d e l d i s c o r s o d i P a p a M o n t i n i a l P a l a z z o d i V e t r o n o n è s o l t a n t o u n r i c o n o s c i m e n t o a l l a l u n g i m i r a n z a d i c o l u i c h e l o p r o n u n c i ò . E s s a d i s c e n d e a n c h e d a l l ’ a m a r a c o n s t a t a z i o n e d e g l i i n s u f f i c i e n t i p a s s i c o m p i u t i n e l p r o g r e d i r e v e r s o u n o r i z z o n t e d i p a c e c h e a b b r a c c i l ’ i n t e r a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , c h e o g g i a p p a r e p i u t t o s t o i n b a l i a d i m i n a c c i o s e d e r i v e n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a " , s o t t o l i n e a i l c a p o d e l l o S t a t o . " A b b i a m o i n v e c e i l d o v e r e d i r e s i s t e r e a q u e s t a o s c u r a i n e r z i a , r i v o l t a v e r s o a b i s s i d e l l a s t o r i a c h e i l g e n e r e u m a n o h a g i à t r a g i c a m e n t e s p e r i m e n t a t o , a g e n d o c o n r i n n o v a t a s a g g e z z a e m a s s i m a r a p i d i t à . P e r r i u s c i r c i , c o m e V o s t r a S a n t i t à h a s o t t o l i n e a t o i n o c c a s i o n e d e l S u o r e c e n t e v i a g g i o a p o s t o l i c o i n L i b a n o , o c c o r r e c h e i g o v e r n a n t i s a p p i a n o “ a s c o l t a r e i l g r i d o d e i p o p o l i c h e i n v o c a n o l a p a c e ” " , p r o s e g u e M a t t a r e l l a . " N e l s u o s e n s o e t i m o l o g i c o , “ g o v e r n a r e ” s i g n i f i c a “ r e g g e r e i l t i m o n e ” , o v v e r o s a p e r c o n t r a s t a r e l e i n t e m p e r i e p e r g i u n g e r e i n u n p o r t o s i c u r o . S e s i s e g u o n o i v e n t i s f a v o r e v o l i e s e c i s i a b b a n d o n a a l l e p a u r e e a l l e p u l s i o n i p i ù i r r a z i o n a l i , a l l o r a i l n a u f r a g i o è i n e v i t a b i l e . A l c o n t e m p o , l a s a l v e z z a d e l l a n a v e d i p e n d e d a l l ’ i n t e r o e q u i p a g g i o " , d i c e a n c o r a i l c a p o d e l l o S t a t o .