B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i è p e r m e m o t i v o d i g r a n d e o n o r e e s s e r e q u i e p r e n d e r e p a r t e a l l a G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e t e d e s c o , p e r c o m m e m o r a r e i n s i e m e l e v i t t i m e d e i c o n f l i t t i p r o p r i o n e l l ' a n n o i n c u i c e l e b r i a m o g l i o t t a n t ' a n n i d a l l a f i n e d e l S e c o n d o c o n f l i t t o m o n d i a l e . I m o r t i c h e q u i r i c o r d i a m o , i m o r t i n e l m o n d o a c a u s a d e l l a v i o l e n z a d e i c o n f l i t t i r i g u a r d a n o c i a s c u n o d i n o i , s e i n t e n d i a m o e s s e r e c o n s i d e r a t i e s s e r e u m a n i " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e .