R o m a , 1 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s t a t o a C o r t i n a e a M i l a n o p e r l e O l i m p i a d i , d o m a n i a n d r ò a r i c o r d a r e i l N o b e l a G r a z i a D e l e d d a . T r e f o r m e d i v e r s e d i c u l t u r a d e l P a e s e m a t r a l o r o c ' è u n f i l o c o n d u t t o r e c o m u n e , n o n c i s o n o d i f f e r e n z e . I l F e s t i v a l è u n m o m e n t o c h e r a c c o g l i e e s o l l e c i t a i g i o v a n i a i m p e g n a r s i e a p a r t e c i p a r e a l l a d i m e n s i o n e d e l l a m u s i c a l e g g e r a e p o p o l a r e , e d è u n a c o s a c h e r i e n t r a n e l l ' a m b i t o c u l t u r a l e d e l P a e s e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a r i c e v e n d o a l Q u i r i n a l e i l c a s t d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o .