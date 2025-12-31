R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e l o s p o r t h a u n p o s t o d i g r a n d e r i l i e v o n e l n o s t r o a l b u m . S t o r i e e a t l e t i i n d i m e n t i c a b i l i . I p r o t a g o n i s t i d e l l e O l i m p i a d i d i R o m a d e l ‘ 6 0 , n e l l e q u a l i l ’ I t a l i a , p e r p r i m a , i n t r o d u c e l a p a r t e c i p a z i o n e p a r a l i m p i c a . L o s p o r t , d u n q u e , h a c o n t r i b u i t o a l l a c r e s c i t a d e l P a e s e , a r e g a l a r c i m o m e n t i d i g i o i a , d i o r g o g l i o , d i a p p a r t e n e n z a . C o s ì c o m e a c c a d e s e m p r e a s c o l t a n d o r i s u o n a r e l ’ i n n o i t a l i a n o i n u n a p r e m i a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o . " T u t t o q u e s t o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - s i r i n n o v e r à a n c o r a u n a v o l t a c o n i g i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a . L a d i f f u s i o n e d e l l o s p o r t , o l t r e a l m e s s a g g i o d i p a c e , a m i c i z i a , i n c l u s i o n e c h e e s p r i m e , è u n p o t e n t e a n t i d o t o a l l a v i o l e n z a g i o v a n i l e e a l l e d r o g h e " .