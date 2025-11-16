B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m u l t i l a t e r a l i s m o è l a v o c e c h e r i c h i a m a a l v a l o r e d e l l a v i t a d i o g n i s i n g o l a p e r s o n a , c o n t r a p p o s t a a l l ’ a r r o g a n z a d i c h i v o r r e b b e f a r p r e v a l e r e l a l o g i c a d i u n a s p r e g i u d i c a t a p r e s u n t a r a g i o n d i S t a t o , d i m e n t i c a c h e l a s o v r a n i t à p o p o l a r e a p p a r t i e n e , a p p u n t o a i c i t t a d i n i . L a s o v r a n i t à è d e i c i t t a d i n i e n o n a u n M o l o c h i m p e r s o n a l e c h e p r e t e n d a d i d e t e r m i n a r n e i d e s t i n i " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . I l m u l t i l a t e r a l i s m o , h a d e t t o a n c o r a i l C a p o d e l l o S t a t o , " è u n o s t r u m e n t o d i d i f e s a c h e g l i a b i t a n t i d e l p i a n e t a p o s s o n o o p p o r r e a l l a l o g i c a d e l l a s o p r a f f a z i o n e d i c h i - s e n t e n d o s i m o m e n t a n e a m e n t e i n p o s i z i o n e d i v a n t a g g i o - s i r i t i e n e l e g i t t i m a t o a d e p r e d a r e g l i a l t r i " .