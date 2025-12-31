R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ P r o f o n d a r i c o n o s c e n z a a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a p e r i l s u o m e s s a g g i o d i f i n e a n n o , c a p a c e d i u n i r e r i f l e s s i o n e , m e m o r i a e s p e r a n z a . C o n p a r o l e a t t e n t e e m i s u r a t e , i l C a p o d e l l o S t a t o c i r i c o r d a i l v a l o r e d e l l a d e m o c r a z i a , d e l l a p a r t e c i p a z i o n e e d e l r i s p e t t o p e r c i a s c u n c i t t a d i n o . I l r i c h i a m o a l v o t o d e l l e d o n n e , p r i m o g r a n d e a t t o d i p i e n a d e m o c r a z i a n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a , a s s u m e q u i u n s i g n i f i c a t o i n t e n s o : u n i n v i t o a r i c o n o s c e r e c h e i n c l u s i o n e , p a r i t à e p a r t e c i p a z i o n e s o n o l e c o l o n n e p o r t a n t i d e l l a n o s t r a c o m u n i t à n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a M a t i l d e S i r a c u s a n o , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o . " C o n g r a n d e s e n s i b i l i t à , i l P r e s i d e n t e - a g g i u n g e - h a a n c h e r i v o l t o l ’ a t t e n z i o n e a i p i ù f r a g i l i , a l l e d i s e g u a g l i a n z e e a l l e d i f f i c o l t à s o c i a l i c h e a n c o r a o g g i r i c h i e d o n o i m p e g n o , p o l i t i c h e c o n c r e t e e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a . N e l l a p a r t e f i n a l e d e l s u o d i s c o r s o , M a t t a r e l l a h a a f f i d a t o a i g i o v a n i u n m e s s a g g i o d i f i d u c i a e i n c o r a g g i a m e n t o , i n v i t a n d o l i a n o n r a s s e g n a r s i , a e s s e r e c o r a g g i o s i e p r o t a g o n i s t i d e l p r o p r i o f u t u r o . I l C a p o d e l l o S t a t o h a s a p u t o r i p e r c o r r e r e , t r a c o n q u i s t e e m o m e n t i d r a m m a t i c i , q u a s i o t t a n t ’ a n n i d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a , r i c o r d a n d o c i c h e q u e s t a s t o r i a a p p a r t i e n e a t u t t i n o i . G r a z i e , p r e s i d e n t e ” .