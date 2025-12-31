R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i c h i u d e u n a n n o n o n f a c i l e . T u t t i n e a b b i a m o b e n p r e s e n t i l e r a g i o n i e , c o m e s e m p r e , s p e r i a m o d i i n c o n t r a r e u n t e m p o m i g l i o r e . L a n o s t r a a s p e t t a t i v a è a n z i t u t t o r i v o l t a a l l a p a c e . D i f r o n t e a l l e c a s e , a l l e a b i t a z i o n i d e v a s t a t e d a i b o m b a r d a m e n t i n e l l e c i t t à u c r a i n e , d i f r o n t e a l l a d i s t r u z i o n e d e l l e c e n t r a l i d i e n e r g i a p e r l a s c i a r e b a m b i n i , a n z i a n i , d o n n e , u o m i n i a l f r e d d o d e l g e l i d o i n v e r n o d i q u e i t e r r i t o r i , d i f r o n t e a l l a d e v a s t a z i o n e d i G a z a , d o v e n e o n a t i a l f r e d d o m u o i o n o a s s i d e r a t i , i l d e s i d e r i o d i p a c e è s e m p r e p i ù a l t o e d i v i e n e s e m p r e p i ù i n c o m p r e n s i b i l e e r i p u g n a n t e i l r i f i u t o d i c h i l a n e g a p e r c h é s i s e n t e p i ù f o r t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o . " L a p a c e , i n r e a l t à , è u n m o d o d i p e n s a r e : q u e l l o d i v i v e r e i n s i e m e a g l i a l t r i , r i s p e t t a n d o l i , s e n z a p r e t e n d e r e d i i m p o r r e l o r o l a p r o p r i a v o l o n t à , i p r o p r i i n t e r e s s i , i l p r o p r i o d o m i n i o . I l m o d o d i p e n s a r e , l a m e n t a l i t à , i n i z i a n o d a l l a v i t a q u o t i d i a n a . R i g u a r d a n o - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - q u a l u n q u e a m b i t o : q u e l l o i n t e r n a z i o n a l e , q u e l l o i n t e r n o a i s i n g o l i S t a t i , a o g n i c o m u n i t à , p i c c o l a o g r a n d e . P e r o g n i p o p o l o i n i z i a d a l l a s u a d i m e n s i o n e n a z i o n a l e " . " L e o n e X I V - c u i r i v o l g o g l i a u g u r i p i ù a f f e t t u o s i d e l p o p o l o i t a l i a n o - n e i g i o r n i d i N a t a l e , i n p r o s s i m i t à d e l l a c o n c l u s i o n e d e l G i u b i l e o d e l l a S p e r a n z a , h a e s o r t a t o a ' r e s p i n g e r e l ’ o d i o , l a v i o l e n z a , l a c o n t r a p p o s i z i o n e e p r a t i c a r e i l d i a l o g o , l a p a c e , l a r i c o n c i l i a z i o n e ' . H a r i c h i a m a t o a l l a n e c e s s i t à d i d i s a r m a r e l e p a r o l e . R a c c o g l i a m o q u e s t o i n v i t o . S e o g n i c i r c o s t a n z a d i v i e n e p r e t e s t o p e r v i o l e n t i s c o n t r i v e r b a l i , p e r a c c u s e r e c i p r o c h e , d i c u i n o n c o n t a i l f o n d a m e n t o m a s o l t a n t o l a f o r z a p o l e m i c a , n o n s i e s p r i m e u n a m e n t a l i t à d i p a c e , n o n s e n e c o s t r u i s c o n o l e b a s i " . " D i f r o n t e a l l ’ i n t e r r o g a t i v o : ' c o s a p o s s o f a r e i o ? ' d o b b i a m o r i m u o v e r e i l s e n s o f a t a l i s t i c o d i i m p o t e n z a c h e r i s c h i a d i o p p r i m e r e c i a s c u n o . L ’ a f f e r m a z i o n e d e l l a l i b e r t à , l a c o s t r u z i o n e d e l l a p a c e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - s o n o n e l l ’ a t t o f o n d a t i v o d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a , c h e e s p r i m e l a v o l o n t à d i r e a l i z z a r e i l f u t u r o i n s i e m e , a t t r a v e r s o i l d i a l o g o . R a f f i g u r a l a r e s p o n s a b i l i t à d i e s s e r e c i t t a d i n i .