B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a c e n o n è f r u t t o d i r a s s e g n a z i o n e d i f r o n t e a l l e g r a n d i t r a g e d i e . M a d i i n i z i a t i v e c o r a g g i o s e , d i p e r s o n e c o r a g g i o s e . I n q u e s t i d e c e n n i t a n t i a t t o r i d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e - e t r a e s s i l ’ U n i o n e e u r o p e a - c o n o s t i n a z i o n e e n o n s e n z a f a t i c a , h a n n o p e r s e g u i t o l a p a c e , c h e s i n u t r e d e l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i f o n d a m e n t a l i . P e r c h é , s e v u o i l a p a c e , d e v i c o s t r u i r l a e p r e s e r v a r l a " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e .