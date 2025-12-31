R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e v a l o r i z z a i l t e m a d e l l a p a c e e l ’ i m p o r t a n z a d e l d i a l o g o , a n c h e d i s a r m a n d o l e p a r o l e , r i c o r d a n d o q u a n t o r i p e t u t o p i ù v o l t e d a l S a n t o P a d r e . S o n o r i f l e s s i o n i o p p o r t u n e e s a g g e , c h e s p e r o t o c c h i n o m e n t i e c u o r i d i c o l o r o c h e c o n t i n u a n o a p a r l a r e d i g u e r r a a o l t r a n z a " . L o a f f e r m a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , M a t t e o S a l v i n i , c o m m e n t a n d o i l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . " I l C a p o d e l l o S t a t o - a g g i u n g e - h a c i t a t o a n c h e l e O l i m p i a d i M i l a n o C o r t i n a e h a r i c o r d a t o i l p i a n o c a s a , r i c o r d a n d o l a d i f f i c o l t à d e l l e g i o v a n i c o p p i e : è u n o n o r e e u n d o v e r e , p e r m e e p e r t u t t o i l G o v e r n o , c o n t i n u a r e a l a v o r a r e c o n e n e r g i a e d e n t u s i a s m o a f f i n c h é i G i o c h i O l i m p i c i s i a n o u n s u c c e s s o , e u n g r a n d e p i a n o c a s a p e r g i o v a n i e f a m i g l i e u n a r e a l t à ” .