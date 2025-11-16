B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e m o r i a d e l l e a t r o c i t à d e l l ' u o m o n e l p a s s a t o e d o l o r e p r o f o n d o p e r q u e l l e p r e s e n t i c i o b b l i g a n o a u n e s e r c i z i o d i c o n s a p e v o l e z z a . L a p a c e n o n è u n t r a g u a r d o d e f i n i t i v o b e n s ì i l f r u t t o d i u n o s f o r z o i n c e s s a n t e , f o n d a t o s u l r a g g i u n g i m e n t o d i v a l o r i c o n d i v i s i e s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a i n v i o l a b i l i t à d e l l a v i t a u m a n a d i o g n i p e r s o n e , o v u n q u e . D a s e m p r e l a g u e r r a a m b i s c e a p r o i e t t a r e l a s u a o m b r a c u p a s u l l ' u m a n i t à " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e .