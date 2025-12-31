R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a R e p u b b l i c a è u n o s p a r t i a c q u e n e l l a n o s t r a s t o r i a . N o n u n o S t a t o c h e s o v r a s t a i c i t t a d i n i m a u n o S t a t o c h e r i c o n o s c e i d i r i t t i i n v i o l a b i l i , l a l i b e r t à d e l l e p e r s o n e , l e a u t o n o m i e d e l l a c o m u n i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o . " L a d e m o c r a z i a i t a l i a n a c h e m u o v e i s u o i p r i m i p a s s i n e l d o p o g u e r r a - h a r i c o r d a t o - è g i o v a n e , d i n a m i c a , m e t t e r a d i c i , d i a l o g a n e l m o n d o . L e i m m a g i n i d e l l a f i r m a d e i T r a t t a t i d i R o m a , n e l 1 9 5 7 , c o n s e g n a n o u n s u c c e s s o e u n a l t r o m o m e n t o d e c i s i v o , c o n l ’ I t a l i a i n p r i m a l i n e a n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a n u o v a E u r o p a . P r o p r i o l ’ E u r o p a e l e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , c o n i l p i a n o M a r s h a l l , s o n o i d u e p i l a s t r i d e l l a r i c o s t r u z i o n e . L ’ U n i o n e e u r o p e a e l ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a h a n n o c o e r e n t e m e n t e r a p p r e s e n t a t o - e c o s t i t u i s c o n o - l e c o o r d i n a t e d e l l a n o s t r a a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " .