R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S p e s s o d i c i a m o c h e i p r i n c i p i e i v a l o r i c h e l e m a d r i e i p a d r i c o s t i t u e n t i o t t a n t a a n n i f a i n c i s e r o n e l l a C o s t i t u z i o n e v a n n o v i s s u t i , t e s t i m o n i a t i o g n i g i o r n o : è q u e s t o c h e l i h a f a t t i d i v e n t a r e r e a l t à n e l l e s c e l t e q u o t i d i a n e d i o g n u n o d i n o i . L a n o s t r a v e r a f o r z a , l a c o e s i o n e s o c i a l e n e l l a l i b e r t à e d e m o c r a z i a , c i h a c o n s e n t i t o d i f a r e d e l l ’ I t a l i a i l g r a n d e P a e s e c h e è o g g i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o . " L e l e g i t t i m e d i a l e t t i c h e t r a l e v a r i e p o s i z i o n i - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - h a n n o c o n t r i b u i t o a c o n c r e t e r e a l i z z a z i o n i c h e h a n n o c a m b i a t o i n m e g l i o l a v i t a d e l l e p e r s o n e . D i r i t t i e d o v e r i s o n o d i v e n t a t i p r o g r e s s i v a m e n t e f a t t i e n o n s o n o r i m a s t i a s t r a t t e a f f e r m a z i o n i . R i f l e t t e r e s u c i ò c h e i n s i e m e a b b i a m o c o n q u i s t a t o è l a p r e m e s s a p e r p o t e r g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a e c o n r i n n o v a t o i m p e g n o c o m u n e " . " L a c o n s a p e v o l e z z a d i q u e s t a s t o r i a p u ò c o n f e r i r c i f o r z a p e r a f f r o n t a r e c o n s e r e n i t à l e s f i d e e l e i n s i d i e d e l n o s t r o t e m p o . V e c c h i e e n u o v e p o v e r t à - c h e c i s o n o e v a n n o c o n t r a s t a t e c o n u r g e n z a - d i s e g u a g l i a n z e , i n g i u s t i z i e , c o m p o r t a m e n t i c h e f e r i s c o n o i l b e n e c o l l e t t i v o c o m e c o r r u z i o n e , i n f e d e l t à f i s c a l e , r e a t i a m b i e n t a l i : c r e p e c h e r i s c h i a n o d i c o m p r o m e t t e r e p r o p r i o q u e l l a c o e s i o n e s o c i a l e c h e c o n s i d e r i a m o u n b e n e p r e z i o s o d i c u i d i s p o n i a m o . U n b e n e c h e , t u t t a v i a , n o n è m a i a c q u i s i t o d e f i n i t i v a m e n t e . U n b e n e p e r c u i s i a m o c h i a m a t i a i m p e g n a r c i , o g n u n o s e c o n d o i l s u o l i v e l l o d i r e s p o n s a b i l i t à , s e n z a c h e n e s s u n o p o s s a s e n t i r s i e s e n t a t o . P e r c h é l a R e p u b b l i c a - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - s i a m o n o i . C i a s c u n o d i n o i " .