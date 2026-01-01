R o m a , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " U n g r a n d e m o s a i c o " , n e l q u a l e " o g n u n o h a m e s s o l a s u a t e s s e r a " e " i l c u i s i g n i f i c a t o c o m p i u t o r i u s c i a m o a c o g l i e r e s o l t a n t o a l l o n t a n a n d o c i " d a i s i n g o l i t a s s e l l i " c h e l o c o m p o n g o n o " . D i f r o n t e a l q u a l e " s i a m o c h i a m a t i a i m p e g n a r c i , c i a s c u n o d i n o i s e c o n d o i l s u o l i v e l l o d i r e s p o n s a b i l i t à , s e n z a c h e n e s s u n o p o s s a s e n t i r s i e s e n t a t o . P e r c h é l a R e p u b b l i c a s i a m o n o i " . I l p r e s i d e n t e , S e r g i o M a t t a r e l l a , r i p e r c o r r e o t t a n t ' a n n i d i s t o r i a i t a l i a n a a p a r t i r e d a l q u e l 2 g i u g n o d e l 1 9 4 6 c h e s a n c ì l a s c e l t a r e p u b b l i c a n a d a p a r t e d i e l e t t o r i e d e l e t t r i c i . P e r l a p r i m a v o l t a , i n f a t t i , a n c h e l e d o n n e f u r o n o c h i a m a t e a l l e u r n e , c o m e t e s t i m o n i a l ' i m m a g i n e i c o n i c a d e l l a r a g a z z a s o r r i d e n t e c h e e s c e d a l l a p r i m a p a g i n a d e l ' C o r r i e r e d e l l a S e r a ' p o g g i a t a s u u n a c o n s o l l e a l l a s u a s i n i s t r a , m e n t r e i n p i e d i , d a v a n t i a l l a s c r i v a n i a , n e l l o s t u d i o a l l a V e t r a t a , q u e l l o i n c u i s i s v o l g o n o g l i i n c o n t r i u f f i c i a l i , p a r l a p e r q u i n d i c i m i n u t i a l l e c o n c i t t a d i n e e a i c o n c i t t a d i n i n e l t r a d i z i o n a l e m e s s a g g i o d i f i n e a n n o . " I l s e g n o d e l l ’ u n i t à d i p o p o l o f u s i m b o l i c a m e n t e i m p r e s s o d a l v o t o d e l l e d o n n e " e " d i e d e a l l a R e p u b b l i c a - s o t t o l i n e a i l C a p o d e l l o S t a t o - u n c a r a t t e r e d e m o c r a t i c o i n d e l e b i l e , a v v i a n d o u n p e r c o r s o , a n c o r a i n a t t o , v e r s o l a p i e n a p a r i t à " . A l l a d e s t r a u n a c o p i a d e l l a C o s t i t u z i o n e , " c h e h a i s p i r a t o e g u i d a t o i l P a e s e p e r t u t t i q u e s t i d e c e n n i " , d o v e t r o v a n o u n p o s t o f o n d a m e n t a l e " l ’ a f f e r m a z i o n e d e l l a l i b e r t à " e l a c o s t r u z i o n e d e l l a p a c e " . Q u e l l a p a c e , a f f e r m a s u b i t o M a t t a r e l l a , c h e è " u n d e s i d e r i o s e m p r e p i ù a l t o , d i f r o n t e a l l e c a s e , a l l e a b i t a z i o n i d e v a s t a t e d a i b o m b a r d a m e n t i n e l l e c i t t à u c r a i n e , d i f r o n t e a l l a d i s t r u z i o n e d e l l e c e n t r a l i d i e n e r g i a p e r l a s c i a r e b a m b i n i , a n z i a n i , d o n n e , u o m i n i a l f r e d d o d e l g e l i d o i n v e r n o d i q u e i t e r r i t o r i , d i f r o n t e a l l a d e v a s t a z i o n e d i G a z a , d o v e n e o n a t i a l f r e d d o m u o i o n o a s s i d e r a t i " . U n q u a d r o r i s p e t t o a l q u a l e d i v e n t a " s e m p r e p i ù i n c o m p r e n s i b i l e e r i p u g n a n t e i l r i f i u t o d i c h i l a n e g a p e r c h é s i s e n t e p i ù f o r t e " . M a " l a p a c e , i n r e a l t à , è u n m o d o d i p e n s a r e " , u n a " m e n t a l i t à " , c h e " i n i z i a n o d a l l a v i t a q u o t i d i a n a " , r e s p i n g e n d o " l ’ o d i o , l a v i o l e n z a , l a c o n t r a p p o s i z i o n e " e p r a t i c a n d o " i l d i a l o g o , l a p a c e , l a r i c o n c i l i a z i o n e ” , c o m e h a e s o r t a t o a f a r e L e o n e X I V , i n v i t a n d o a d i s a r m a r e l e p a r o l e . P e r q u e s t o , s o t t o l i n e a M a t t a r e l l a , " d o b b i a m o r i m u o v e r e i l s e n s o f a t a l i s t i c o d i i m p o t e n z a c h e r i s c h i a d i o p p r i m e r e c i a s c u n o " . É l o s p i r i t o c o n i l q u a l e r i p e r c o r r e r e g l i " o t t a n t ’ a n n i d e l l a R e p u b b l i c a , p o c h i s e g u a r d a t i c o n g l i o c c h i d e l l a g r a n d e s t o r i a , m a d e c e n n i d i a l t o s i g n i f i c a t o " . U n p e r i o d o c h e i l C a p o d e l l o S t a t o i n v i t a a r i v e d e r e i n " u n a l b u m i m m a g i n a r i o " , s f o g l i a n d o l o " c o m e t a l v o l t a s i f a q u a n d o c i s i r i t r o v a i n f a m i g l i a " . I n e s s o s i r a c c o n t a " u n a g r a n d e s t a g i o n e d i r i f o r m e " c h e h a c a m b i a t o " i l p r o f i l o d e l l ’ I t a l i a , c r e a n d o " c o n d i z i o n i d a p r e s e r v a r e d i f r o n t e a i c a m b i a m e n t i d i o g n i t e m p o " . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e l e n c a l e s c e l t e c h e h a n n o p o r t a t o l ' I t a l i a a d e s s e r e s a l d a m e n t e a n c o r a t a a l l ' U n i o n e e u r o p e a e a l l ' A l l e a n z a a t l a n t i c a ; l e r i f o r m a a g r a r i a e i l p i a n o c a s a ; g l i a n n i d e l m i r a c o l o e c o n o m i c o ; l o s t a t u t o d e i l a v o r a t o r i ; l ' i s t i t u z i o n e d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ; i l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e e s t e s o a t u t t i ; i l r u o l o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o a f f i d a t o a l l a R a i ; i s u c c e s s i n e l l o s p o r t . N o n s o n o c e r t o m a n c a t i m o m e n t i d r a m m a t i c i : g l i a n n i d e l l e s t r a g i e d e l t e r r o r i s m o , q u e l l a " n o t t e d e l l a R e p u b b l i c a " r i s p e t t o a l l a q u a l e " l e i s t i t u z i o n i s i d i m o s t r a n o p i ù f o r t i d e l t e r r o r e " . G l i a t t a c c h i d e l l a m a f i a , c h e n o n p o s s o n o f a r c i d i m e n t i c a r e i " v o l t i d i G i o v a n n i F a l c o n e e P a o l o B o r s e l l i n o , s i m b o l i d e l l a l e g a l i t à " , c h e c o n t i n u a n o " a i s p i r a r e - n o n s o l t a n t o i n I t a l i a - l e n u o v e g e n e r a z i o n i e t u t t i c o l o r o c h e n o n s i r a s s e g n a n o a l l a p r e p o t e n z a d e l l a c r i m i n a l i t à " . " L ’ I t a l i a d e l l a R e p u b b l i c a è u n a s t o r i a d i s u c c e s s o n e l m o n d o . P o s s i a m o e d o b b i a m o e s s e r n e o r g o g l i o s i " , e v i d e n z i a M a t t a r e l l a , e " r i f l e t t e r e s u c i ò c h e i n s i e m e a b b i a m o c o n q u i s t a t o è l a p r e m e s s a p e r p o t e r g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a e c o n r i n n o v a t o i m p e g n o c o m u n e . L a c o n s a p e v o l e z z a d i q u e s t a s t o r i a p u ò c o n f e r i r c i f o r z a p e r a f f r o n t a r e c o n s e r e n i t à l e s f i d e e l e i n s i d i e d e l n o s t r o t e m p o " . " A b b i a m o d i f r o n t e p r o b l e m i v e c c h i e n u o v i , a c c r e s c i u t i d a l l ’ i n c e r t e z z a d e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c h e a t t r a v e r s i a m o . E n t r i a m o , i n o l t r e , o g g i , i n u n t e m p o i n c u i t u t t o d i v e n t a g l o b a l e e i n t e r d i p e n d e n t e , d a l l ’ e c o n o m i a , a l l ’ a m b i e n t e , a l c l i m a , a l l e r i v o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e i n v e s t o n o l e n o s t r e v i t e , a i r i s c h i d e l l e p a n d e m i e , a l l e r e t i d e l t e r r o r i s m o i n t e g r a l i s t a . M a n e s s u n o s t a c o l o - s c a n d i s c e i l C a p o d e l l o S t a t o - è p i ù f o r t e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a " . M a t t a r e l l a l o s o t t o l i n e a c o n f o r z a , l o r i c o r d a " a t u t t i n o i " , r i v o l g e n d o s i , p e r ò , " p a r t i c o l a r m e n t e a i p i ù g i o v a n i . Q u a l c u n o - c h e v i g i u d i c a s e n z a c o n o s c e r v i d a v v e r o - v i d e s c r i v e c o m e d i f f i d e n t i , d i s t a c c a t i , a r r a b b i a t i : n o n r a s s e g n a t e v i . S i a t e e s i g e n t i , c o r a g g i o s i . S c e g l i e t e i l v o s t r o f u t u r o " . " S e n t i t e v i r e s p o n s a b i l i - è l ' a p p e l l o f i n a l e d e l C a p o d e l l o S t a t o - c o m e l a g e n e r a z i o n e c h e , o t t a n t a a n n i f a , c o s t r u ì l ’ I t a l i a m o d e r n a " . ( d i S e r g i o A m i c i )