R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P u b b l i c h i a m o i l t e s t o i n t e g r a l e d e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " C a r e c o n c i t t a d i n e e c a r i c o n c i t t a d i n i , s i c h i u d e u n a n n o n o n f a c i l e . T u t t i n e a b b i a m o b e n p r e s e n t i l e r a g i o n i e , c o m e s e m p r e , s p e r i a m o d i i n c o n t r a r e u n t e m p o m i g l i o r e . L a n o s t r a a s p e t t a t i v a è a n z i t u t t o r i v o l t a a l l a p a c e . D i f r o n t e a l l e c a s e , a l l e a b i t a z i o n i d e v a s t a t e d a i b o m b a r d a m e n t i n e l l e c i t t à u c r a i n e , d i f r o n t e a l l a d i s t r u z i o n e d e l l e c e n t r a l i d i e n e r g i a p e r l a s c i a r e b a m b i n i , a n z i a n i , d o n n e , u o m i n i a l f r e d d o d e l g e l i d o i n v e r n o d i q u e i t e r r i t o r i , d i f r o n t e a l l a d e v a s t a z i o n e d i G a z a , d o v e n e o n a t i a l f r e d d o m u o i o n o a s s i d e r a t i , i l d e s i d e r i o d i p a c e è s e m p r e p i ù a l t o e d i v i e n e s e m p r e p i ù i n c o m p r e n s i b i l e e r i p u g n a n t e i l r i f i u t o d i c h i l a n e g a p e r c h é s i s e n t e p i ù f o r t e " . " L a p a c e , i n r e a l t à , è u n m o d o d i p e n s a r e : q u e l l o d i v i v e r e i n s i e m e a g l i a l t r i , r i s p e t t a n d o l i , s e n z a p r e t e n d e r e d i i m p o r r e l o r o l a p r o p r i a v o l o n t à , i p r o p r i i n t e r e s s i , i l p r o p r i o d o m i n i o . I l m o d o d i p e n s a r e , l a m e n t a l i t à , i n i z i a n o d a l l a v i t a q u o t i d i a n a . R i g u a r d a n o q u a l u n q u e a m b i t o : q u e l l o i n t e r n a z i o n a l e , q u e l l o i n t e r n o a i s i n g o l i S t a t i , a o g n i c o m u n i t à , p i c c o l a o g r a n d e . P e r o g n i p o p o l o i n i z i a d a l l a s u a d i m e n s i o n e n a z i o n a l e " . " L e o n e X I V - c u i r i v o l g o g l i a u g u r i p i ù a f f e t t u o s i d e l p o p o l o i t a l i a n o - n e i g i o r n i d i N a t a l e , i n p r o s s i m i t à d e l l a c o n c l u s i o n e d e l G i u b i l e o d e l l a S p e r a n z a , h a e s o r t a t o a ' r e s p i n g e r e l ’ o d i o , l a v i o l e n z a , l a c o n t r a p p o s i z i o n e e p r a t i c a r e i l d i a l o g o , l a p a c e , l a r i c o n c i l i a z i o n e ' . H a r i c h i a m a t o a l l a n e c e s s i t à d i d i s a r m a r e l e p a r o l e . R a c c o g l i a m o q u e s t o i n v i t o . S e o g n i c i r c o s t a n z a d i v i e n e p r e t e s t o p e r v i o l e n t i s c o n t r i v e r b a l i , p e r a c c u s e r e c i p r o c h e , d i c u i n o n c o n t a i l f o n d a m e n t o m a s o l t a n t o l a f o r z a p o l e m i c a , n o n s i e s p r i m e u n a m e n t a l i t à d i p a c e , n o n s e n e c o s t r u i s c o n o l e b a s i " . " D i f r o n t e a l l ’ i n t e r r o g a t i v o : ' c o s a p o s s o f a r e i o ? ' d o b b i a m o r i m u o v e r e i l s e n s o f a t a l i s t i c o d i i m p o t e n z a c h e r i s c h i a d i o p p r i m e r e c i a s c u n o . L ’ a f f e r m a z i o n e d e l l a l i b e r t à , l a c o s t r u z i o n e d e l l a p a c e s o n o n e l l ’ a t t o f o n d a t i v o d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a , c h e e s p r i m e l a v o l o n t à d i r e a l i z z a r e i l f u t u r o i n s i e m e , a t t r a v e r s o i l d i a l o g o . R a f f i g u r a l a r e s p o n s a b i l i t à d i e s s e r e c i t t a d i n i " . " N e l l ’ a n n o c h e s i p r e s e n t a r i c o r d e r e m o g l i o t t a n t ’ a n n i d e l l a R e p u b b l i c a . O t t a n t ’ a n n i s o n o p o c h i s e g u a r d a t i c o n g l i o c c h i d e l l a g r a n d e s t o r i a m a s o n o s t a t i d e c e n n i d i a l t o s i g n i f i c a t o . S f o g l i a m o v e l o c e m e n t e u n a l b u m i m m a g i n a r i o d e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a , c o m e t a l v o l t a s i f a q u a n d o c i s i r i t r o v a i n f a m i g l i a " . " I l p r i m o f o t o g r a m m a d e l n o s t r o v i a g g i o è r a p p r e s e n t a t o d a l l e d o n n e . I l s e g n o d e l l ’ u n i t à d i p o p o l o , i n f a t t i , f u s i m b o l i c a m e n t e i m p r e s s o d a l v o t o d e l l e d o n n e , p e r l a p r i m a v o l t a c h i a m a t e f i n a l m e n t e a l l e u r n e . Q u e l s e g n o d i e d e a l l a R e p u b b l i c a u n c a r a t t e r e d e m o c r a t i c o i n d e l e b i l e , a v v i a n d o u n p e r c o r s o , a n c o r a i n a t t o , v e r s o l a p i e n a p a r i t à " . " L ’ A s s e m b l e a c o s t i t u e n t e , e l e t t a c o n t e s t u a l m e n t e a l r e f e r e n d u m c h e s a n c ì l a s c e l t a r e p u b b l i c a n a , f u c a p a c e d i t r o v a r e u n a s i n t e s i d i a l t o v a l o r e m e n t r e l a d i a l e t t i c a p o l i t i c a s i s v i l u p p a v a t r a c o n v e r g e n z e e c o n t r a s t i , a n c h e m o l t o f o r t i . D i m a t t i n a i c o s t i t u e n t i d i s c u t e v a n o - e s i c o n t r a p p o n e v a n o - s u l l e m i s u r e c o n c r e t e d i g o v e r n o , n e l p o m e r i g g i o , i n s i e m e , c o m p o n e v a n o i t a s s e l l i d e l l a n o s t r a C a r t a c o s t i t u z i o n a l e " . " L a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a , c h e h a i s p i r a t o e g u i d a t o i l P a e s e p e r t u t t i q u e s t i d e c e n n i . L a R e p u b b l i c a è u n o s p a r t i a c q u e n e l l a n o s t r a s t o r i a . N o n u n o S t a t o c h e s o v r a s t a i c i t t a d i n i m a u n o S t a t o c h e r i c o n o s c e i d i r i t t i i n v i o l a b i l i , l a l i b e r t à d e l l e p e r s o n e , l e a u t o n o m i e d e l l a c o m u n i t à " . " L a d e m o c r a z i a i t a l i a n a c h e m u o v e i s u o i p r i m i p a s s i n e l d o p o g u e r r a è g i o v a n e , d i n a m i c a , m e t t e r a d i c i , d i a l o g a n e l m o n d o . L e i m m a g i n i d e l l a f i r m a d e i T r a t t a t i d i R o m a , n e l 1 9 5 7 , c o n s e g n a n o u n s u c c e s s o e u n a l t r o m o m e n t o d e c i s i v o , c o n l ’ I t a l i a i n p r i m a l i n e a n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a n u o v a E u r o p a . P r o p r i o l ’ E u r o p a e l e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , c o n i l p i a n o M a r s h a l l , s o n o i d u e p i l a s t r i d e l l a r i c o s t r u z i o n e . L ’ U n i o n e e u r o p e a e l ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a h a n n o c o e r e n t e m e n t e r a p p r e s e n t a t o - e c o s t i t u i s c o n o - l e c o o r d i n a t e d e l l a n o s t r a a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . " U n a g r a n d e s t a g i o n e d i r i f o r m e c a m b i a i l p r o f i l o d e l l ’ I t a l i a . L a r i f o r m a a g r a r i a , i l P i a n o c a s a , i l c u i r i c o r d o r i c h i a m a l e d i f f i c o l t à d e l l e g i o v a n i c o p p i e a t r o v a r e c a s a o g g i n e l l e n o s t r e c i t t à . G l i a n n i d e l m i r a c o l o e c o n o m i c o c i p r e s e n t a n o i n p r i m o p i a n o i v o l t i d e g l i o p e r a i d e l l e f a b b r i c h e e d i q u e l l i i m p e g n a t i a r e a l i z z a r e l e g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e c h e m o d e r n i z z a n o i l P a e s e . I l l a v o r o c o m e l e v a f o n d a m e n t a l e d e l l o s v i l u p p o . L o s t a t u t o d e i l a v o r a t o r i è s t a t o l o s t r u m e n t o c h e r i c o n o s c e e s a n c i s c e d i r i t t i , d i g n i t à e l i b e r t à s i n d a c a l e . V a l o r i c h e r i c h i a m a n o a l p i e n o r i s p e t t o d e l l a i r r i n u n z i a b i l e s i c u r e z z a s u l l a v o r o e a l l ’ e q u i t à d e l l e r e t r i b u z i o n i " . " C o s ì c o m e l ’ i s t i t u z i o n e d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c h e g a r a n t i s c e u n i v e r s a l i t à e g r a t u i t à d e l l e c u r e , r a p p r e s e n t a n d o u n ’ a l t r a d e c i s i v a c o n q u i s t a d e l l o s t a t o s o c i a l e , c h e p o n e a l c e n t r o l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a e l ’ i d e a d i u n a p i e n a u g u a g l i a n z a " . " A c c a n t o a d e s s o i l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e e s t e s o a t u t t i . C o n d i z i o n i d a p r e s e r v a r e d i f r o n t e a i c a m b i a m e n t i d i o g n i t e m p o . F o n d a m e n t a l e a l l a c r e s c i t a d e l l a i d e n t i t à n a z i o n a l e è s t a t o - e r i m a n e - i l c o n t r i b u t o d e l l a c u l t u r a , d e l l ’ a r t e , d e l c i n e m a , d e l l a l e t t e r a t u r a , d e l l a m u s i c a . I l r u o l o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o a f f i d a t o a l l a R a i , a g a r a n z i a d e l p l u r a l i s m o , p r e s u p p o s t o e s s e n z i a l e d i u n l a r g o c o i n v o l g i m e n t o p o p o l a r e a t t o r n o a l l e i s t i t u z i o n i d e l l a R e p u b b l i c a " . " A l t r e i m m a g i n i , q u e s t a v o l t a d r a m m a t i c h e . L e s t r a g i . I l t e r r o r i s m o . R i c o r d i a m o i v o l t i e i n o m i d e l l e v i t t i m e . M a g i s t r a t i , g i o r n a l i s t i , u o m i n i d e l l e i s t i t u z i o n i , e s p o n e n t i d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . E p o i t a n t i , t r o p p i g i o v a n i c h e c a d o n o p e r m a n o d i i d e o l o g i e c h e f a n n o d e l l a v i o l e n z a i l l o r o u n i c o s t r u m e n t o . V e r r à d e f i n i t a l a n o t t e d e l l a R e p u b b l i c a . M a l ’ I t a l i a p r e v a l e . L e i s t i t u z i o n i s i d i m o s t r a n o p i ù f o r t i d e l t e r r o r e . E l o s o n o g r a z i e a l l ’ u n i t à d e l l e f o r z e p o l i t i c h e e s o c i a l i , c a p a c i d i d i f e n d e r e i p r i n c i p i f o n d a t i v i d e l l a R e p u b b l i c a " . " A n c h e l o s p o r t h a u n p o s t o d i g r a n d e r i l i e v o n e l n o s t r o a l b u m . S t o r i e e a t l e t i i n d i m e n t i c a b i l i . I p r o t a g o n i s t i d e l l e O l i m p i a d i d i R o m a d e l ‘ 6 0 , n e l l e q u a l i l ’ I t a l i a , p e r p r i m a , i n t r o d u c e l a p a r t e c i p a z i o n e p a r a l i m p i c a . L o s p o r t , d u n q u e , h a c o n t r i b u i t o a l l a c r e s c i t a d e l P a e s e , a r e g a l a r c i m o m e n t i d i g i o i a , d i o r g o g l i o , d i a p p a r t e n e n z a . C o s ì c o m e a c c a d e s e m p r e a s c o l t a n d o r i s u o n a r e l ’ i n n o i t a l i a n o i n u n a p r e m i a z i o n e . T u t t o q u e s t o s i r i n n o v e r à a n c o r a u n a v o l t a c o n i g i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a . L a d i f f u s i o n e d e l l o s p o r t , o l t r e a l m e s s a g g i o d i p a c e , a m i c i z i a , i n c l u s i o n e c h e e s p r i m e , è u n p o t e n t e a n t i d o t o a l l a v i o l e n z a g i o v a n i l e e a l l e d r o g h e " . " I l f i l m d e l l a m e m o r i a s c o r r e . D u e v o l t i c h e n o n p o s s i a m o d i m e n t i c a r e : q u e l l i d i G i o v a n n i F a l c o n e e P a o l o B o r s e l l i n o , s i m b o l i d e l l a l e g a l i t à e d e l l a l u n g a l o t t a c o n t r o l a m a f i a . P r o t a g o n i s t i a n c h e d o p o i l l o r o a s s a s s i n i o : i l l o r o e s e m p i o c o n t i n u a a i s p i r a r e - n o n s o l t a n t o i n I t a l i a - l e n u o v e g e n e r a z i o n i e t u t t i c o l o r o c h e n o n s i r a s s e g n a n o a l l a p r e p o t e n z a d e l l a c r i m i n a l i t à " . " A n n i d i t e n s i o n i , d i g r a n d i m u t a m e n t i c h e c i h a n n o a c c o m p a g n a t o n e l p a s s a g g i o a l n u o v o s e c o l o . A l n u o v o m i l l e n n i o . I c a m b i a m e n t i s o n o p r o f o n d i : d a l l i n g u a g g i o , a g l i s t i l i d i v i t a , a l l a m o n e t a . Q u e s t i o t t a n t a a n n i s o n o c o m e u n g r a n d e m o s a i c o , i l c u i s i g n i f i c a t o c o m p i u t o r i u s c i a m o a c o g l i e r e s o l t a n t o a l l o n t a n a n d o c i d a l l e s i n g o l e t e s s e r e c h e l o c o m p o n g o n o " . " N o n v a n n o i g n o r a t e , o v v i a m e n t e , l a c u n e e c o n t r a d d i z i o n i m a e r a v a m o u n a s o c i e t à c o n u n b a s s o l i v e l l o d i i s t r u z i o n e , c o n a l t i t a s s i d i e m i g r a z i o n e . S i a m o d i v e n t a t i u n o d e i P a e s i p i ù f o r t i n e l l a m a n i f a t t u r a e n e l l ’ e s p o r t a z i o n e , c a p a c e d i e s a l t a r e i l g e n i o d e l l a c r e a t i v i t à i n t a n t i s s i m i s e t t o r i . S i a m o a p p r e z z a t i i n t u t t o i l m o n d o p e r i n o s t r i s t i l i d i v i t a , p e r l a b e l l e z z a d e i n o s t r i t e r r i t o r i , p e r i t e s o r i a r t i s t i c i c h e c u s t o d i a m o . P e r l a c u l t u r a d e l c i b o e d e l v i n o , c h e d i v e n t a p a t r i m o n i o i n t e r n a z i o n a l e " . " L ’ I t a l i a è u n a t t o r e d i g r a n d e r i l i e v o s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e , a n c h e g r a z i e a l c o n t r i b u t o c h e i n o s t r i m i l i t a r i h a n n o d a t o e d a n n o a l l a c o s t r u z i o n e d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a p a c e . A n c h e q u i u n c a m m i n o c o n a l t i p r e z z i , a p a r t i r e d a l s a c r i f i c i o d e i n o s t r i a v i a t o r i i n m i s s i o n e u m a n i t a r i a a K i n d u , i n C o n g o , n e l 1 9 6 1 . L ’ I t a l i a d e l l a R e p u b b l i c a è u n a s t o r i a d i s u c c e s s o n e l m o n d o . P o s s i a m o e d o b b i a m o e s s e r n e o r g o g l i o s i " . " P o s s i a m o p e r c h é q u e s t a s t o r i a è f r u t t o d e l s a c r i f i c i o , d e l l ’ i m p e g n o , d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d i t a n t e g e n e r a z i o n i d i i t a l i a n e e i t a l i a n i . O g n u n o h a m e s s o l a s u a t e s s e r a i n q u e l m o s a i c o . I n o g n i c a s a , i n o g n i f a m i g l i a c ’ è u n a s t o r i a d a r a c c o n t a r e " . " S p e s s o d i c i a m o c h e i p r i n c i p i e i v a l o r i c h e l e m a d r i e i p a d r i c o s t i t u e n t i o t t a n t a a n n i f a i n c i s e r o n e l l a C o s t i t u z i o n e v a n n o v i s s u t i , t e s t i m o n i a t i o g n i g i o r n o : è q u e s t o c h e l i h a f a t t i d i v e n t a r e r e a l t à n e l l e s c e l t e q u o t i d i a n e d i o g n u n o d i n o i . L a n o s t r a v e r a f o r z a , l a c o e s i o n e s o c i a l e n e l l a l i b e r t à e d e m o c r a z i a , c i h a c o n s e n t i t o d i f a r e d e l l ’ I t a l i a i l g r a n d e P a e s e c h e è o g g i " . " L e l e g i t t i m e d i a l e t t i c h e t r a l e v a r i e p o s i z i o n i h a n n o c o n t r i b u i t o a c o n c r e t e r e a l i z z a z i o n i c h e h a n n o c a m b i a t o i n m e g l i o l a v i t a d e l l e p e r s o n e . D i r i t t i e d o v e r i s o n o d i v e n t a t i p r o g r e s s i v a m e n t e f a t t i e n o n s o n o r i m a s t i a s t r a t t e a f f e r m a z i o n i . R i f l e t t e r e s u c i ò c h e i n s i e m e a b b i a m o c o n q u i s t a t o è l a p r e m e s s a p e r p o t e r g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a e c o n r i n n o v a t o i m p e g n o c o m u n e " . " L a c o n s a p e v o l e z z a d i q u e s t a s t o r i a p u ò c o n f e r i r c i f o r z a p e r a f f r o n t a r e c o n s e r e n i t à l e s f i d e e l e i n s i d i e d e l n o s t r o t e m p o . V e c c h i e e n u o v e p o v e r t à - c h e c i s o n o e v a n n o c o n t r a s t a t e c o n u r g e n z a - d i s e g u a g l i a n z e , i n g i u s t i z i e , c o m p o r t a m e n t i c h e f e r i s c o n o i l b e n e c o l l e t t i v o c o m e c o r r u z i o n e , i n f e d e l t à f i s c a l e , r e a t i a m b i e n t a l i : c r e p e c h e r i s c h i a n o d i c o m p r o m e t t e r e p r o p r i o q u e l l a c o e s i o n e s o c i a l e c h e c o n s i d e r i a m o u n b e n e p r e z i o s o d i c u i d i s p o n i a m o " . " U n b e n e c h e , t u t t a v i a , n o n è m a i a c q u i s i t o d e f i n i t i v a m e n t e . U n b e n e p e r c u i s i a m o c h i a m a t i a i m p e g n a r c i , o g n u n o s e c o n d o i l s u o l i v e l l o d i r e s p o n s a b i l i t à , s e n z a c h e n e s s u n o p o s s a s e n t i r s i e s e n t a t o . P e r c h é l a R e p u b b l i c a s i a m o n o i . C i a s c u n o d i n o i " . " A b b i a m o d i f r o n t e p r o b l e m i v e c c h i e n u o v i , a c c r e s c i u t i d a l l ’ i n c e r t e z z a d e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c h e a t t r a v e r s i a m o . E n t r i a m o , i n o l t r e , o g g i , i n u n t e m p o i n c u i t u t t o d i v e n t a g l o b a l e e i n t e r d i p e n d e n t e , d a l l ’ e c o n o m i a , a l l ’ a m b i e n t e , a l c l i m a , a l l e r i v o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e i n v e s t o n o l e n o s t r e v i t e , a i r i s c h i d e l l e p a n d e m i e , a l l e r e t i d e l t e r r o r i s m o i n t e g r a l i s t a . M a n e s s u n o s t a c o l o è p i ù f o r t e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . D e s i d e r o r i c o r d a r l o a t u t t i n o i e r i v o l g e r m i , p a r t i c o l a r m e n t e , a i p i ù g i o v a n i . Q u a l c u n o - c h e v i g i u d i c a s e n z a c o n o s c e r v i d a v v e r o - v i d e s c r i v e c o m e d i f f i d e n t i , d i s t a c c a t i , a r r a b b i a t i : n o n r a s s e g n a t e v i . S i a t e e s i g e n t i , c o r a g g i o s i . S c e g l i e t e i l v o s t r o f u t u r o . S e n t i t e v i r e s p o n s a b i l i c o m e l a g e n e r a z i o n e c h e , o t t a n t a a n n i f a , c o s t r u ì l ’ I t a l i a m o d e r n a . A u g u r i ! B u o n 2 0 2 6 ! "