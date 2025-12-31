R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ’ a n n o c h e s i p r e s e n t a r i c o r d e r e m o g l i o t t a n t ’ a n n i d e l l a R e p u b b l i c a . O t t a n t ’ a n n i s o n o p o c h i s e g u a r d a t i c o n g l i o c c h i d e l l a g r a n d e s t o r i a m a s o n o s t a t i d e c e n n i d i a l t o s i g n i f i c a t o . S f o g l i a m o v e l o c e m e n t e u n a l b u m i m m a g i n a r i o d e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a , c o m e t a l v o l t a s i f a q u a n d o c i s i r i t r o v a i n f a m i g l i a . I l p r i m o f o t o g r a m m a d e l n o s t r o v i a g g i o è r a p p r e s e n t a t o d a l l e d o n n e . I l s e g n o d e l l ’ u n i t à d i p o p o l o , i n f a t t i , f u s i m b o l i c a m e n t e i m p r e s s o d a l v o t o d e l l e d o n n e , p e r l a p r i m a v o l t a c h i a m a t e f i n a l m e n t e a l l e u r n e . Q u e l s e g n o d i e d e a l l a R e p u b b l i c a u n c a r a t t e r e d e m o c r a t i c o i n d e l e b i l e , a v v i a n d o u n p e r c o r s o , a n c o r a i n a t t o , v e r s o l a p i e n a p a r i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o .