R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " F o n d a m e n t a l e a l l a c r e s c i t a d e l l a i d e n t i t à n a z i o n a l e è s t a t o - e r i m a n e - i l c o n t r i b u t o d e l l a c u l t u r a , d e l l ’ a r t e , d e l c i n e m a , d e l l a l e t t e r a t u r a , d e l l a m u s i c a . I l r u o l o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o a f f i d a t o a l l a R a i , a g a r a n z i a d e l p l u r a l i s m o , p r e s u p p o s t o e s s e n z i a l e d i u n l a r g o c o i n v o l g i m e n t o p o p o l a r e a t t o r n o a l l e i s t i t u z i o n i d e l l a R e p u b b l i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o .