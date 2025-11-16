B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a v i t a d e l l e p e r s o n e , d e i p o p o l i , d e l l e N a z i o n i è c o l m a d i i n c i a m p i e d i t r a g e d i e , t a l v o l t a p e r s c e l t e i n d i v i d u a l i , p i ù s p e s s o p e r d e l i b e r a t o o p e r a r e d e g l i a l t r i . L a P r i m a g u e r r a m o n d i a l e l a s c i ò s u l t e r r e n o a l m e n o 1 6 m i l i o n i d i m o r t i , l a m e t à d e i q u a l i c i v i l i , o l t r e a v e n t i m i l i o n i d i f e r i t i e m u t i l a t i . L a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e , e s t e s a a l f r o n t e d e l P a c i f i c o , s i c a l c o l a c h e a b b i a v i s t o s e t t a n t a m i l i o n i d i m o r t i . L e v i t t i m e , P a e s e p e r P a e s e , s o n o i m p r e s s i o n a n t i e v a s e m p r e r i c o r d a t o c h e n o n d i n u m e r i s i t r a t t a , m a d i p e r s o n e . C o m e è p o s s i b i l e c h e t u t t o q u e s t o s i a p o t u t o a c c a d e r e e p r e t e n d a d i r i p r e s e n t a r s i ? Q u a n t i m o r t i o c c o r r e r a n n o a n c o r a p r i m a c h e s i c e s s i d i g u a r d a r e a l l a g u e r r a c o m e s t r u m e n t o p e r r i s o l v e r e l e c o n t r o v e r s i e t r a g l i S t a t i ? C h e s e n e f a c c i a u s o p e r l ' a r b i t r i o d i v o l e r d o m i n a r e a l t r i p o p o l i ? " L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . " N i e w i e d e r , m a i p i ù , è l ' e s p r e s s i o n e a d o t t a t a n e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e p e r c o n d a n n a r e l ' O l o c a u s t o e b r a i c o - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - A n i e w i e d e r s i c o n t r a p p o n e w i e d e r , d i n u o v o . A q u e s t o a s s i s t i a m o : d i n u o v o g u e r r a , d i n u o v o r a z z i s m o , d i n u o v o g r a n d i d i s e g u a g l i a n z e , d i n u o v o v i o l e n z a , d i n u o v o a g g r e s s i o n e " .