Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Beatissimo Padre, il tema scelto per la cinquantanovesima Giornata Mondiale della Pace - «La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante» - coglie un tratto saliente dellattuale fase storica, segnata da crescenti inquietudini e, per questa stessa ragione, ancor più bisognosa di aprirsi alla speranza". Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in una messaggio a papa Leone. "Come Vostra Santità ha argomentato sin dallinizio del Suo pontificato, la pace richiede amore, giustizia e solidarietà. La sua sede primaria è il cuore di ciascuno, indipendentemente dalla fede professata. Segue un percorso incessante, che richiede umiltà, perseveranza, ricerca della giustizia. È quindi un tragitto faticoso - lo è sempre stato nella storia dellumanità - ma è lunico che meriti di essere intrapreso. Mentre siamo in cammino, la coraggiosa azione pastorale della Santità Vostra ci è di confortante sostegno e accompagnamento", dice il presidente della Repubblica.