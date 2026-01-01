R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " B e a t i s s i m o P a d r e , i l t e m a s c e l t o p e r l a c i n q u a n t a n o v e s i m a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l a P a c e - « L a p a c e s i a c o n t u t t i v o i : v e r s o u n a p a c e “ d i s a r m a t a e d i s a r m a n t e ” » - c o g l i e u n t r a t t o s a l i e n t e d e l l ’ a t t u a l e f a s e s t o r i c a , s e g n a t a d a c r e s c e n t i i n q u i e t u d i n i e , p e r q u e s t a s t e s s a r a g i o n e , a n c o r p i ù b i s o g n o s a d i a p r i r s i a l l a s p e r a n z a " . L o d i c e i l c a p o d e l l o S t a t o S e r g i o M a t t a r e l l a i n u n a m e s s a g g i o a p a p a L e o n e . " C o m e V o s t r a S a n t i t à h a a r g o m e n t a t o s i n d a l l ’ i n i z i o d e l S u o p o n t i f i c a t o , l a p a c e r i c h i e d e a m o r e , g i u s t i z i a e s o l i d a r i e t à . L a s u a s e d e p r i m a r i a è i l c u o r e d i c i a s c u n o , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a f e d e p r o f e s s a t a . S e g u e u n “ p e r c o r s o i n c e s s a n t e ” , c h e r i c h i e d e u m i l t à , p e r s e v e r a n z a , r i c e r c a d e l l a g i u s t i z i a . È q u i n d i u n t r a g i t t o f a t i c o s o - l o è s e m p r e s t a t o n e l l a s t o r i a d e l l ’ u m a n i t à - m a è l ’ u n i c o c h e m e r i t i d i e s s e r e i n t r a p r e s o . M e n t r e s i a m o i n c a m m i n o , l a c o r a g g i o s a a z i o n e p a s t o r a l e d e l l a S a n t i t à V o s t r a c i è d i c o n f o r t a n t e s o s t e g n o e a c c o m p a g n a m e n t o " , d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a .