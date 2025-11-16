B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N u o v i ' d o t t o r S t r a n a m o r e ' s i a f f a c c i a n o a l l ’ o r i z z o n t e , c o n l a p r e t e s a c h e s i d e b b a ' a m a r e l a b o m b a ' . I l T r a t t a t o d e l 1 9 9 7 c h e m e t t e a l b a n d o g l i e s p e r i m e n t i n u c l e a r i n o n h a v i s t o a n c o r a l a r a t i f i c a d a p a r t e d i C i n a , I n d i a , P a k i s t a n , C o r e a d e l N o r d , I s r a e l e , I r a n , E g i t t o , S t a t i U n i t i , m e n t r e l a R u s s i a h a r i t i r a t o l a s u a n e l 2 0 2 3 . I l r i s p e t t o , s i n q u i , d e l l e p r e s c r i z i o n i c h e c o n t i e n e , n o n a t t e n u a l a m i n a c c i a i n c o m b e n t e . S i o d o n o d i c h i a r a z i o n i d i a l t r i P a e s i s u p o s s i b i l i r i p e n s a m e n t i d e l r i f i u t o d e l l ’ a r m a n u c l e a r e . E m e r g e , a l l o r a , i l t i m o r e c h e c i s i a d d e n t r i i n p e r c o r s i a d a l t o r i s c h i o , d i a v v i a r s i a d a p r i r e u n a s o r t a d i n u o v o v a s o d i P a n d o r a " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c o n c l u d e n d o i l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . " T u t t o q u e s t o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - v i e n e a g e v o l a t o d a l d i f f o n d e r s i , s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e , d i u n l i n g u a g g i o p e r e n t o r i o , d u r a m e n t e a s s e r t i v o , c h e r i v e n d i c a s u p r e m a z i a . P o r t a s o l t a n t o a s o f f e r e n z e e a d i v i s i o n i r o t t a m a r e i t r a t t a t i , l e i s t i t u z i o n i e d i f i c a t e p e r p o r r e r i p a r o a v i o l e n z e c h e n e l l e n o s t r e s o c i e t à n a z i o n a l i c o n s i d e r i a m o r e a t i e c e n s u r i a m o s e v e r a m e n t e , c o m p o r t a m e n t i c h e t a l u n o p r e t e n d e s i a n o l e g i t t i m i n e i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i " .