R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a g e n d a i n t e r n a z i o n a l e a p p a r e n u t r i t a d i c o n f l i t t i , d i m i g r a z i o n i , d i m i s u r e p r o t e z i o n i s t i c h e c h e p r o d u c o n o c o n t r a p p o s i z i o n e . O c c o r r e r i f o r m a r n e l e p r i o r i t à : p a c e , s v i l u p p o , e g u a g l i a n z a , s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à , a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , c o l l a b o r a z i o n e n e l l i b e r o c o m m e r c i o . N o n è a c c e t t a b i l e u n m o n d o c o n p o c h i p r e d e s t i n a t i s e d u t i a b a n c h e t t o e m o l t i a l t r i d e s t i n a t i a s p e r a r e d i r i c a v a r n e a l c u n e b r i c i o l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a p e r l o s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i l C o r p o d i p l o m a t i c o . " P e r d a r e s p e r a n z a a l f u t u r o d e l l ’ u m a n i t à - h a s o t t o l i n e a t o q u i n d i i l C a p o d e l l o S t a t o - o c c o r r e u n r i n n o v a t o s f o r z o c o l l e t t i v o c h e r i e s c a a g a r a n t i r e c h e l a d i g n i t à d e g l i u o m i n i e d e g l i S t a t i s i a s a l v a g u a r d a t a , i n u n a c o r n i c e d i c o n v i v e n z a p a c i f i c a e d i r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . C o n c o r a g g i o v a n n o d i f e s e l e r a g i o n i d i u n o r d i n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e e q u o e s o s t e n i b i l e . U n ’ o p e r a i n c u i n o n p u ò m a n c a r e i l c o n t r i b u t o d e l l a d i p l o m a z i a , c o s t r u t t r i c e d i d i a l o g o e d i p o n t i t r a S t a t i , g o v e r n i , p o p o l i " . " L a m i s u r a - v a r i p e t u t o - è l a p e r s o n a , r e s t i t u e n d o l e d i g n i t à - a p a r t i r e d a l d i r i t t o a l l a v i t a n e g a t o d a i c o n f l i t t i - n e l l a p o l i t i c a , n e l l ’ e c o n o m i a , n e l l a l o t t a a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o e n e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . A n c h e p e r q u e s t o , u n s i s t e m a i d e a t o n e l 1 9 4 5 - h a a f f e r m a t o M a t t a r e l l a i n u n a l t r o p a s s a g g i o d e l s u o d i s c o r s o - r i c h i e d e p a l e s e m e n t e d i v e n i r e a d e g u a t o a l l a n e c e s s i t à d i r i f l e t t e r e l e c o n d i z i o n i o d i e r n e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , d i e s s e r e i m p r o n t a t a a m a g g i o r i r a p p r e s e n t a t i v i t à e d e m o c r a t i c i t à , d a n d o s p a z i o e f f e t t i v o a d a r e e d e l m o n d o c h e , o g g i , n o n l o v e d o n o " . r i c o n o s c i u t o .