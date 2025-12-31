R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o d i f r o n t e p r o b l e m i v e c c h i e n u o v i , a c c r e s c i u t i d a l l ’ i n c e r t e z z a d e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c h e a t t r a v e r s i a m o . E n t r i a m o , i n o l t r e , o g g i , i n u n t e m p o i n c u i t u t t o d i v e n t a g l o b a l e e i n t e r d i p e n d e n t e , d a l l ’ e c o n o m i a , a l l ’ a m b i e n t e , a l c l i m a , a l l e r i v o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e i n v e s t o n o l e n o s t r e v i t e , a i r i s c h i d e l l e p a n d e m i e , a l l e r e t i d e l t e r r o r i s m o i n t e g r a l i s t a . M a n e s s u n o s t a c o l o è p i ù f o r t e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . D e s i d e r o r i c o r d a r l o a t u t t i n o i e r i v o l g e r m i , p a r t i c o l a r m e n t e , a i p i ù g i o v a n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o .