L ' A q u i l a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n r i f e r i m e n t o d i r e t t o n é t a n t o m e n o l a v o l o n t à d i e n t r a r e i n u n a p o l e m i c a p o l i t i c a p e r a l t r o i n n e s c a t a o r m a i q u i n d i c i a n n i f a . N o n è c e r t o n e l s u o s t i l e . E p p u r e l e p a r o l e r i v o l t e q u e s t a m a t t i n a d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d i ' L ' A q u i l a c a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 ' , a m o l t i h a n n o f a t t o t o r n a r e a l l a m e n t e u n a f a m o s a ( e c o n t e s t a t a ) d i c h i a r a z i o n e a t t r i b u i t a p e r a n n i a G i u l i o T r e m o n t i , p r e d e c e s s o r e d e l l ' a t t u a l e t i t o l a r e d e l d i c a s t e r o d i v i a X X s e t t e m b r e . I l c a p o d e l l o S t a t o h a i n f a t t i r i v o l t o " u n s a l u t o a l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , c h e - h a e v i d e n z i a t o - p e n s o s i a q u i n o n s o l t a n t o p e r c h é c i t r o v i a m o o s p i t i d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , m a a n c h e p e r s o t t o l i n e a r e i l l e g a m e t r a e c o n o m i a e c u l t u r a , e i b e n e f i c i c h e l ' e c o n o m i a t r a e d a l l a c u l t u r a " . U n r i c o n o s c i m e n t o e s p l i c i t o c h e s e m b r a a n d a r e i n c o n t r a p p o s i z i o n e c o n l a b a t t u t a " c o n l a c u l t u r a n o n s i m a n g i a " p e r a n n i a t t r i b u i t a a T r e m o n t i e p u n t u a l m e n t e s m e n t i t a d a l d i r e t t o i n t e r e s s a t o o g n i q u a l v o l t a v e n i v a r i c o r d a t a , f i n o a d a r r i v a r e a d i r e p o l e m i c a m e n t e c h e " c o n l a c u l t u r a t r o p p i m a n g i a n o ” . I n r e a l t à a l l a b a s e c i s a r e b b e u n o s c o n t r o a v v e n u t o d u r a n t e i l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l 7 o t t o b r e 2 0 1 0 t r a l ' a l l o r a m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a e q u e l l o d e l l a C u l t u r a , S a n d r o B o n d i , a r r i v a t o a m i n a c c i a r e l e d i m i s s i o n i d i f r o n t e a i t a g l i p r e v i s t i p e r i l s u o d i c a s t e r o . " N o n è c h e l a g e n t e l a c u l t u r a s e l a m a n g i a " , g l i a v r e b b e r e p l i c a t o T r e m o n t i , s e c o n d o q u a n t o r a c c o n t a n o l e c r o n a c h e d e l l ' e p o c a , a g g i u n g e n d o c h e " i n t u t t a E u r o p a , a n c h e a P a r i g i e B e r l i n o , s t a n n o t a g l i a n d o i f o n d i a l l a c u l t u r a . È m o l t o t r i s t e , u n a c o s a t e r r i b i l e , l o c a p i s c o . M a v o r r e i i n f o r m a r e B o n d i c h e c ' è l a c r i s i " .