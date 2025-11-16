B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o o p e r a z i o n e t r a S t a t i , i s t i t u z i o n i , p o p o l i è l a s o l a m i s u r a c h e p u ò p r o t e g g e r e l a d i g n i t à u m a n a . S o n o l e i s t i t u z i o n i m u l t i l a t e r a l i c o m e l e N a z i o n i u n i t e , l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , l e m i s s i o n i d i p a c e , l e a g e n z i e u m a n i t a r i e a c o n c o r r e r e a l l a i m p e g n a t i v a e a f f a s c i n a n t e f a t i c a d e l l a c o s t r u z i o n e d i u n a c o s c i e n z a g l o b a l e . I l m u l t i l a t e r a l i s m o n o n è b u r o c r a z i a , c o m e , i n v e c e , a s s e r i s c o n o i p r e p o t e n t i : è l ’ u t e n s i l e c h e r a f f r e d d a l e d i v e r g e n z e e n e c o n s e n t e s o l u z i o n e p a c i f i c a ; è i l l i n g u a g g i o d e l l a c o m u n e r e s p o n s a b i l i t à " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e .