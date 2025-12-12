R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O t t a n t a a n n i o r s o n o , l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e s i è r i c o s t i t u i t a i n t o r n o a v a l o r i s a n c i t i s o l e n n e m e n t e d a l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i u n i t e . L a c r i s t a l l i z z a z i o n e i n t o r n o a e q u i l i b r i d i f o r z e c o n t r a p p o s t e h a c o n g e l a t o , p e r u n l u n g o p e r i o d o , p a r t e d e l l e p o t e n z i a l i t à d e l l e i n d i c a z i o n i d e l t e s t o . E p p u r e , i n q u e s t o a r c o d i t e m p o , m o l t o s i è v i s t o d i p o s i t i v o n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a p e r l o s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i l C o r o d i p l o m a t i c o . " N u m e r o s i p o p o l i - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - h a n n o c o n q u i s t a t o l a l o r o i n d i p e n d e n z a . L ’ u m a n i t à h a v i s s u t o a m p l i s s i m i p r o g r e s s i s u l t e r r e n o d e l l a e g u a g l i a n z a . C a u s e c o m u n i h a n n o s a p u t o u n i r e i l p i a n e t a i n t o r n o a o b i e t t i v i f o n d a m e n t a l i : l a l o t t a a l l a f a m e , l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e , l a d i f e s a d e l l e r i s o r s e e d e l l ’ a m b i e n t e d e l l a T e r r a , i l r i c o n o s c i m e n t o d e i d i r i t t i d e l l e d o n n e , p e r c i t a r n e s o l o a l c u n i . I l c o n t r o l l o d e l l a c o r s a a g l i a r m a m e n t i , i n p a r t i c o l a r e d i a r m i d i d i s t r u z i o n e d e f i n i t i v a , c o m e q u e l l e n u c l e a r i , a v e v a c o n o s c i u t o r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i . N e l c o n t e s t o a t t u a l e , s i r e n d e n e c e s s a r i o r i b a d i r e c o n f o r z a - h a a f f e r m a t o q u i n d i M a t t a r e l l a - c h e l ’ u s o o a n c h e l a s o l a c o n c r e t a m i n a c c i a d i i n t r o d u r r e n e i c o n f l i t t i a r m a m e n t i n u c l e a r i a p p a r e u n c r i m i n e c o n t r o l ’ u m a n i t à " .