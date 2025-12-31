R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a r a p p r e s e n t a n o u n r i c h i a m o f o r t e e l i m p i d o a u n ’ a s s u n z i o n e c o l l e t t i v a d i r e s p o n s a b i l i t à , r i v o l t o i n p a r t i c o l a r e a v a n t a g g i o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I n u n t e m p o s e g n a t o d a f r a t t u r e s o c i a l i , d i s e g u a g l i a n z e e p a u r e g l o b a l i , i l C a p o d e l l o S t a t o i n d i c a c o n c h i a r e z z a l a p a r t e c i p a z i o n e , i l s a l e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a , c o m e a n t i d o t o a l l a r a s s e g n a z i o n e e a l l ’ a p a t i a " . L o a f f e r m a B e a t r i c e L o r e n z i n , v i c e c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o . " I l s u o i n v i t o a ' p r e n d e r e i n m a n o l e s o r t i d e l l a R e p u b b l i c a ' - a g g i u n g e - n o n è u n e s e r c i z i o r e t o r i c o , m a u n a p p e l l o c o n c r e t o a r i c o s t r u i r e f i d u c i a , c o e s i o n e e f u t u r o , p a r t e n d o d a i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i c h e t e n g o n o u n i t o i l P a e s e d a q u a s i 8 0 a n n i . I l s u o m e s s a g g i o è s o b r i o m a e s i g e n t e : c h i a m a i s t i t u z i o n i , p o l i t i c a e c i t t a d i n i a f a r e l a p r o p r i a p a r t e , s e n z a s c o r c i a t o i e e s e n z a a l i b i ” .