R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t i o t t a n t a a n n i s o n o c o m e u n g r a n d e m o s a i c o , i l c u i s i g n i f i c a t o c o m p i u t o r i u s c i a m o a c o g l i e r e s o l t a n t o a l l o n t a n a n d o c i d a l l e s i n g o l e t e s s e r e c h e l o c o m p o n g o n o . N o n v a n n o i g n o r a t e , o v v i a m e n t e , l a c u n e e c o n t r a d d i z i o n i m a e r a v a m o u n a s o c i e t à c o n u n b a s s o l i v e l l o d i i s t r u z i o n e , c o n a l t i t a s s i d i e m i g r a z i o n e . S i a m o d i v e n t a t i u n o d e i P a e s i p i ù f o r t i n e l l a m a n i f a t t u r a e n e l l ’ e s p o r t a z i o n e , c a p a c e d i e s a l t a r e i l g e n i o d e l l a c r e a t i v i t à i n t a n t i s s i m i s e t t o r i . S i a m o a p p r e z z a t i i n t u t t o i l m o n d o p e r i n o s t r i s t i l i d i v i t a , p e r l a b e l l e z z a d e i n o s t r i t e r r i t o r i , p e r i t e s o r i a r t i s t i c i c h e c u s t o d i a m o . P e r l a c u l t u r a d e l c i b o e d e l v i n o , c h e d i v e n t a p a t r i m o n i o i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o . " L ’ I t a l i a - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è u n a t t o r e d i g r a n d e r i l i e v o s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e , a n c h e g r a z i e a l c o n t r i b u t o c h e i n o s t r i m i l i t a r i h a n n o d a t o e d a n n o a l l a c o s t r u z i o n e d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a p a c e . A n c h e q u i u n c a m m i n o c o n a l t i p r e z z i , a p a r t i r e d a l s a c r i f i c i o d e i n o s t r i a v i a t o r i i n m i s s i o n e u m a n i t a r i a a K i n d u , i n C o n g o , n e l 1 9 6 1 " . " L ’ I t a l i a d e l l a R e p u b b l i c a - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - è u n a s t o r i a d i s u c c e s s o n e l m o n d o . P o s s i a m o e d o b b i a m o e s s e r n e o r g o g l i o s i . P o s s i a m o p e r c h é q u e s t a s t o r i a è f r u t t o d e l s a c r i f i c i o , d e l l ’ i m p e g n o , d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d i t a n t e g e n e r a z i o n i d i i t a l i a n e e i t a l i a n i . O g n u n o h a m e s s o l a s u a t e s s e r a i n q u e l m o s a i c o . I n o g n i c a s a , i n o g n i f a m i g l i a c ’ è u n a s t o r i a d a r a c c o n t a r e " .