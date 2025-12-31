R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e s t r a g i . I l t e r r o r i s m o . R i c o r d i a m o i v o l t i e i n o m i d e l l e v i t t i m e . M a g i s t r a t i , g i o r n a l i s t i , u o m i n i d e l l e i s t i t u z i o n i , e s p o n e n t i d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . E p o i t a n t i , t r o p p i g i o v a n i c h e c a d o n o p e r m a n o d i i d e o l o g i e c h e f a n n o d e l l a v i o l e n z a i l l o r o u n i c o s t r u m e n t o . V e r r à d e f i n i t a l a n o t t e d e l l a R e p u b b l i c a . M a l ’ I t a l i a p r e v a l e . L e i s t i t u z i o n i s i d i m o s t r a n o p i ù f o r t i d e l t e r r o r e . E l o s o n o g r a z i e a l l ’ u n i t à d e l l e f o r z e p o l i t i c h e e s o c i a l i , c a p a c i d i d i f e n d e r e i p r i n c i p i f o n d a t i v i d e l l a R e p u b b l i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o .