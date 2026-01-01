R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - O g g i s e r v e " l a d i f f u s i o n e d i u n ’ a u t e n t i c a e d u c a z i o n e a l l a p a c e , p o i c h é – c o m e r a c c o m a n d a v a s a n t ’ A g o s t i n o e v o s t r a s a n t i t à c i h a r i c o r d a t o n e l s u o m e s s a g g i o – “ s e v o l e t e a t t i r a r e g l i a l t r i a l l a p a c e , a b b i a t e l a v o i p e r p r i m i ” " . L o d i c e i l c a p o d e l l o S t a t o S e r g i o M a t t a r e l l a i n u n a m e s s a g g i o a p a p a L e o n e p e r l a G i o r n a t a d e l l a p a c e . " S i t r a t t a d i u n i m p e g n o c h e r i g u a r d a t u t t i e c i a s c u n o . P a r t e d a l c u o r e , d i s a r m a n d o a n z i t u t t o i l l i n g u a g g i o , e r i f i u t a n d o u n a c o m u n i c a z i o n e a g g r e s s i v a e p r o v o c a t o r i a , p e r c o n c e n t r a r s i i n v e c e s u c o n d o t t e i n d i v i d u a l i e c o l l e t t i v e c h e p r e d i l i g a n o l ’ a s c o l t o , a n c h e d i q u a n t i f a t i c a n o a d a r e v o c e a l l e p r o p r i e r a g i o n i o n o n d i s p o n g o n o d e l l e m e d e s i m e r i s o r s e d i c h i p u ò p r o p a g a n d a r e t r a m o l t i t u d i n i d i s e g u a c i d i g i t a l i l e p r o p r i e o p i n i o n i e c o n e s s e , t a l v o l t a , p o c o p i ù c h e l a p r o p r i a v a n i t à " , d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a .