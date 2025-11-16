B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V a r i b a d i t o c o n r i s o l u t e z z a : l a s o v r a n i t à d i u n p o p o l o n o n s i e s p r i m e n e l d i r i t t o d i p o r t a r e g u e r r a a l v i c i n o . L a v o l o n t à d i a v e r e s u c c e s s o d i u n a n a z i o n e n o n s i t r a d u c e n e l p r o d u r r e i n g i u s t i z i a . L a g u e r r a d i a g g r e s s i o n e è u n c r i m i n e . V a r i a f f e r m a t o s e n z a c e d i m e n t i , l ’ i n s e g n a m e n t o d i N o r i m b e r g a : ' s e r i u s c i r e m o a i m p o r r e l ’ i d e a c h e l a g u e r r a d i a g g r e s s i o n e è l a v i a p i ù d i r e t t a p e r l a c e l l a d i u n a p r i g i o n e e n o n p e r l a g l o r i a , a v r e m o f a t t o u n p a s s o p e r r e n d e r e l a p a c e p i ù s i c u r a ' . S o n o p a r o l e d i R o b e r t J a c k s o n , p r o c u r a t o r e d i q u e l T r i b u n a l e " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e .