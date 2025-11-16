B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l N o v e c e n t o , c o n l o s v i l u p p o d e l l a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l l a m o r t e , h a t r a s f o r m a t o l a t r a g e d i a d e i s o l d a t i i n t r a g e d i a d e i p o p o l i . N e i b o r g h i d ' E u r o p a e n e l l e c i t t à d i s t r u t t e d a i b o m b a r d a m e n t i , n e l l e c a m p a g n e d e v a s t a t e , m i l i o n i d i c i v i l i d i v e n n e r o b e r s a g l i o . D e p o r t a z i o n i , g e n o c i d i h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . D a a l l o r a i l v o l t o d e l l a g u e r r a n o n s i r i f l e t t e s o l t a n t o i n q u e l l o d e l c o m b a t t e n t e , m a d i v i e n e q u e l l o d e l b a m b i n o , d e l l a m a d r e , d e l l ' a n z i a n o s e n z a d i f e s a . É q u a n t o a c c a d e o g g i , a K i e v , a G a z a " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . " L a g u e r r a t o t a l e e s i g e n o n l a s c o n f i t t a , l a r e s a d e l n e m i c o , m a i l s u o a n n i e n t a m e n t o - h a d e n u n c i a t o q u i n d i i l C a p o d e l l o S t a t o - U n a c c r e s c i m e n t o d i c r u d e l t à . N e l d o p o g u e r r a l a n a s c i t a d e l l e N a z i o n i U n i t e , l e C o n v e n z i o n i d i G i n e v r a h a n n o a c c e s o l a s p e r a n z a d i u n a p a c e f o n d a t a s u l d i r i t t o , r i a f f e r m a n d o u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e : l a p o p o l a z i o n e c i v i l e d e v e e s s e r e p r o t e t t a i n o g n i c i r c o s t a n z a . L a c r o n a c a s u c c e s s i v a - d a l B i a f r a a i B a l c a n i , d a l R u a n d a a l l a S i r i a , f i n o a l l ' U c r a i n a , a l l a S t r i s c i a d i G a z a , a l S u d a n - c i m o s t r a c h e l a g u e r r a c o n t i n u a a c o l p i r e s o p r a t t u t t o c h i c o m b a t t e n t e n o n è . O g g i s e c o n d o l e N a z i o n i u n i t e o l t r e i l 9 0 p e r c e n t o d e l l e v i t t i m e d e i c o n f l i t t i è t r a i c i v i l i . Q u e s t o n o n p u ò r i m a n e r e i g n o r a t o e i m p u n i t o . I l n u m e r o d i p e r s o n e c o s t r e t t e a d a b b a n d o n a r e l e p r o p r i e c a s e , l a p r o p r i a t e r r a n o n h a p r e c e d e n t i . S e c o n d o i l R a p p o r t o r e s o n o t o a d a p r i l e d a l l ' A l t o c o m m i s s a r i a t o p e r i r i f u g i a t i , q u e s t i e r a n o 1 2 2 m i l i o n i , i n a u m e n t o d i a n n o i n a n n o . A n c h e q u i , n o n s i t r a t t a d i s t a t i s t i c h e , s o n o v o l t i , p e r s o n e i n c a m m i n o , f a m i g l i e c a n c e l l a t e a l l e q u a l i v i e n e s o t t r a t t o i l f u t u r o c h e p r e p a r a v a n o " . " I l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o , a r g i n e a l l a d i s u m a n i t à d e l l a g u e r r a , è m e s s o i n d i s c u s s i o n e d a i f a t t i , m a n e s s u n a c i r c o s t a n z a - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - p u ò g i u s t i f i c a r e l ' i n g i u s t i f i c a b i l e : i b o m b a r d a m e n t i n e l l e a r e e a b i t a t e , l ' u s o c i n i c o d e l l a f a m e c o n t r o l e p o p o l a z i o n i , l a v i o l e n z a s e s s u a l e . L a c a d u t a d e l l a d i s t i n z i o n e t r a c i v i l i e c o m b a t t e n t i c o l p i s c e a l c u o r e s t e s s o l o s t e s s o p r i n c i p i o d i u m a n i t à . È l ' a p p l i c a z i o n e s i s t e m a t i c a d e l l ' i g n o b i l e p r a t i c a d e l l a r a p p r e s a g l i a c o n t r o g l i i n n o c e n t i . C o l p i s c e l ' o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e , b a s a t o s u l p r i n c i p i o d e l r i s p e t t o t r a i p o p o l i e d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' o r r o r e d e l l a g u e r r a , o g g i a g g r a v a t a d a l c o n t i n u o i r r o m p e r e d i n u o v e a r m i " .