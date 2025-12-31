R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n a g r a n d e s t a g i o n e d i r i f o r m e c a m b i a i l p r o f i l o d e l l ’ I t a l i a . L a r i f o r m a a g r a r i a , i l P i a n o c a s a , i l c u i r i c o r d o r i c h i a m a l e d i f f i c o l t à d e l l e g i o v a n i c o p p i e a t r o v a r e c a s a o g g i n e l l e n o s t r e c i t t à . G l i a n n i d e l m i r a c o l o e c o n o m i c o c i p r e s e n t a n o i n p r i m o p i a n o i v o l t i d e g l i o p e r a i d e l l e f a b b r i c h e e d i q u e l l i i m p e g n a t i a r e a l i z z a r e l e g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e c h e m o d e r n i z z a n o i l P a e s e . I l l a v o r o c o m e l e v a f o n d a m e n t a l e d e l l o s v i l u p p o . L o s t a t u t o d e i l a v o r a t o r i è s t a t o l o s t r u m e n t o c h e r i c o n o s c e e s a n c i s c e d i r i t t i , d i g n i t à e l i b e r t à s i n d a c a l e . V a l o r i c h e r i c h i a m a n o a l p i e n o r i s p e t t o d e l l a i r r i n u n z i a b i l e s i c u r e z z a s u l l a v o r o e a l l ’ e q u i t à d e l l e r e t r i b u z i o n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l d i s c o r s o d i f i n e a n n o . " C o s ì c o m e - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - l ’ i s t i t u z i o n e d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c h e g a r a n t i s c e u n i v e r s a l i t à e g r a t u i t à d e l l e c u r e , r a p p r e s e n t a n d o u n ’ a l t r a d e c i s i v a c o n q u i s t a d e l l o s t a t o s o c i a l e , c h e p o n e a l c e n t r o l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a e l ’ i d e a d i u n a p i e n a u g u a g l i a n z a . A c c a n t o a d e s s o i l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e e s t e s o a t u t t i . C o n d i z i o n i d a p r e s e r v a r e d i f r o n t e a i c a m b i a m e n t i d i o g n i t e m p o " .