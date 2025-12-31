R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n o s t a c o l o è p i ù f o r t e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . D e s i d e r o r i c o r d a r l o a t u t t i n o i e r i v o l g e r m i , p a r t i c o l a r m e n t e , a i p i ù g i o v a n i . Q u a l c u n o - c h e v i g i u d i c a s e n z a c o n o s c e r v i d a v v e r o - v i d e s c r i v e c o m e d i f f i d e n t i , d i s t a c c a t i , a r r a b b i a t i : n o n r a s s e g n a t e v i . S i a t e e s i g e n t i , c o r a g g i o s i . S c e g l i e t e i l v o s t r o f u t u r o . S e n t i t e v i r e s p o n s a b i l i c o m e l a g e n e r a z i o n e c h e , o t t a n t a a n n i f a , c o s t r u ì l ’ I t a l i a m o d e r n a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o .