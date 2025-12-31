R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a R e p u b b l i c a s i a m o n o i . C i a s c u n o d i n o i . O g n u n o h a m e s s o u n a t e s s e r a d e l m o s a i c o d e l l a v i t a d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . C o n u n g r a n d e a f f r e s c o s u g l i o t t a n t ' a n n i d e l l a v i t a r e p u b b l i c a n a , i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a s i è r i v o l t o a g l i i t a l i a n i , a f f e r m a n d o i n p r i m o l u o g o i l v a l o r e d e l l a p a c e e c o n c l u d e n d o c o n u n a p p e l l o a i g i o v a n i . U n g r a n d e r i t r a t t o d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l a v i t a i t a l i a n a , c o n i l r i c o r d o , t r a i t a n t i , d i F a l c o n e e B o r s e l l i n o , s i m b o l i e t e r n i d e l l a l o t t a p e r l a l e g a l i t à ” . C o s ì a l G r R a i i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , h a c o m m e n t a t o i l d i s c o r s o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a .