R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l f o r t e r i c h i a m o a l l a p a c e e l ’ a t t e n z i o n e r i v o l t a a i g i o v a n i , a l c e n t r o d e l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r p e l l a n o t u t t i . I l f u t u r o s i c o s t r u i s c e n e l d i a l o g o e n e l p r o t a g o n i s m o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c h i a m a t e a e s s e r e c o s t r u t t r i c i d e l d o m a n i . R i v o l g o a l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a u n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o p e r l e s u e p a r o l e e p e r i t e m i d e c i s i v i s u c u i h a r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e : l a v o r o , s i c u r e z z a , s a n i t à , a u t o n o m i e , l i b e r t à , c u l t u r a e t u t e l a d e l p a t r i m o n i o , v a l o r e d e l l a m e m o r i a , l o t t a a l l a v i o l e n z a e a l t e r r o r i s m o " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a . " A v v i c i n a n d o c i a l l ’ 8 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a , l a C a m e r a d e i d e p u t a t i è i m p e g n a t a i n i n i z i a t i v e d e d i c a t e , i n p a r t i c o l a r e , p r o p r i o a i g i o v a n i , p e r r a f f o r z a r e l a c o s c i e n z a d e l p a s s a t o , d e l p r e s e n t e e a v v i c i n a r l i a l l e i s t i t u z i o n i e a l l a p o l i t i c a . G u a r d i a m o c o n f i d u c i a a l n u o v o a n n o c h e , a n c h e c o n i G i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a , v e d r à l ’ I t a l i a p r o t a g o n i s t a . I n u n t e m p o c o m p l e s s o , a u s p i c o c h e i l 2 0 2 6 - c o n c l u d e F o n t a n a - p o s s a a p r i r e u n a s t a g i o n e d i p a c e e d i d i a l o g o , d i c u i i l m o n d o h a u r g e n t e n e c e s s i t à . A t u t t i i c i t t a d i n i g i u n g a l ’ a u g u r i o d i u n s e r e n o e f e l i c e 2 0 2 6 " .