Berlino, 16 nov. (Adnkronos) - "Mi sento pienamente partecipe della Giornata del lutto nazionale. Le ferite del passato dellumanità non possono essere eliminate, ma da esse deriva limpegno comune per lavvenire, per unazione che assuma come misura lautentica nostra umanità. La nostra consegna: Mai più. Nie wieder". Lo ha sottolineato a Berlino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo il suo discorso al Bundestag in occasione della cerimonia della 'Giornata del lutto nazionale', a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.