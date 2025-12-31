R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D u e v o l t i c h e n o n p o s s i a m o d i m e n t i c a r e : q u e l l i d i G i o v a n n i F a l c o n e e P a o l o B o r s e l l i n o , s i m b o l i d e l l a l e g a l i t à e d e l l a l u n g a l o t t a c o n t r o l a m a f i a . P r o t a g o n i s t i a n c h e d o p o i l l o r o a s s a s s i n i o : i l l o r o e s e m p i o c o n t i n u a a i s p i r a r e - n o n s o l t a n t o i n I t a l i a - l e n u o v e g e n e r a z i o n i e t u t t i c o l o r o c h e n o n s i r a s s e g n a n o a l l a p r e p o t e n z a d e l l a c r i m i n a l i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l m e s s a g g i o d i f i n e a n n o .