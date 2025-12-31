R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I n p i e d i , d a v a n t i a l l a s c r i v a n i a , p e r f a r r i s a l t a r e i l t o n o d i r e t t o e c o l l o q u i a l e c o n c o n c i t t a d i n e e c o n c i t t a d i n i , n e l l o s t u d i o a l l a V e t r a t a , q u e l l o d o v e s i s v o l g o n o g l i i n c o n t r i u f f i c i a l i . Q u e s t a l a s c e l t a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p e r l ' u n d i c e s i m o d i s c o r s o d i f i n e a n n o . A l l a s u a s i n i s t r a , s u u n a c o n s o l l e , i l m a n i f e s t o i c o n i c o d e l r e f e r e n d u m d e l 2 g i u g n o d e l 1 9 4 6 , c o n l a r a g a z z a s o r r i d e n t e c h e s b u c a d a l l a p r i m a p a g i n a d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a ; a l l a s u a d e s t r a u n a c o p i a d e l l a C o s t i t u z i o n e . D u e i m m a g i n i n a t u r a l m e n t e l e g a t e a l l ' o t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a R e p u b b l i c a c h e s i c e l e b r e r à n e l 2 0 2 6 , p e r u n d i s c o r s o t u t t o i n c e n t r a t o s u l l ' a t t u a l i z z a z i o n e d e l l o s p i r i t o c h e p o r t ò a l l a r i n a s c i t a d e l l ' I t a l i a d o p o i d u e c o n f l i t t i m o n d i a l i e l a d i t t a t u r a f a s c i s t a . A i n t r o d u r r e l a d i r e t t a a r e t i u n i f i c a t e , u n a p a n o r a m i c a d e l p a l a z z o d e l Q u i r i n a l e r i p r e s a c o n u n d r o n e , p a s s a n d o a t t r a v e r s o i s i m b o l i n a t a l i z i d e l l ' a l b e r o e d e l p r e s e p e , q u e s t ' u l t i m o p r o v e n i e n t e d a l l a c o l l e z i o n e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a .